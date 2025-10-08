У Швейцарії обмежать статус S для біженців із безпечних регіонів
Для українців, які до виїзду проживали поза зонами підвищеного ризику, у Швейцарії може бути дозволена депортація. Водночас статус S, який надає право на швидкий притулок без проходження довготривалих процедур, залишається чинним до 4 березня 2027 року.
Про це повідомляє УНН із посиланням на SWI.
Федеральна рада Швейцарії визнала, що стабілізація ситуації в Україні у середньостроковій перспективі є нереалістичною, тому більшість біженців не можуть безпечно повернутися додому. Водночас, на прохання парламенту уряд вирішив обмежити надання статусу S лише громадянам, які походять із окупованих регіонів або зон бойових дій.
Для осіб, що проживали в інших, безпечніших регіонах України, тепер можлива депортація. Йдеться про жителів Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Особи, які вже отримали статус S у Швейцарії, а також члени їхніх сімей, що залишаються в Україні, не підлягатимуть депортації.
Нагадаємо, у червні Finance.ua писав, що українці у Швейцарії зможуть отримати захист лише у тому разі, якщо вони прибули з територій, де тривали бойові дії або які були окуповані.
У вересні 2024 року правила уряд Норвегії оголосив про низку заходів жорсткої економії для біженців у країні. Так, особи, які проживали в областях, які норвезький уряд вважає безпечними, не могли більше отримати колективний захист. У січні цього року UDI оновив список таких областей.
Довідка Finance.ua:
- статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року та діятиме щонайменше до 2027-го;
- він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу;
- за останніми даними, статус захисту S у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців.
Поділитися новиною
Також за темою
У Швейцарії обмежать статус S для біженців із безпечних регіонів
Що треба знати перед поїздкою до Іспанії: ТОП-16 порад
Роналду став першим футбольним мільярдером (подробиці)
НБУ змінив правила оцінки позичальників із прифронтових регіонів
Робота без резюме: 11 вакансій, куди вже можна відгукнутися
На українському ринку праці 80% шукачів роботи — жінки