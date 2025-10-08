0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Швейцарії обмежать статус S для біженців із безпечних регіонів

Особисті фінанси
32
У Швейцарії обмежать статус S для біженців із безпечних регіонів
У Швейцарії обмежать статус S для біженців із безпечних регіонів
Для українців, які до виїзду проживали поза зонами підвищеного ризику, у Швейцарії може бути дозволена депортація. Водночас статус S, який надає право на швидкий притулок без проходження довготривалих процедур, залишається чинним до 4 березня 2027 року.
Про це повідомляє УНН із посиланням на SWI.
Федеральна рада Швейцарії визнала, що стабілізація ситуації в Україні у середньостроковій перспективі є нереалістичною, тому більшість біженців не можуть безпечно повернутися додому. Водночас, на прохання парламенту уряд вирішив обмежити надання статусу S лише громадянам, які походять із окупованих регіонів або зон бойових дій.
Для осіб, що проживали в інших, безпечніших регіонах України, тепер можлива депортація. Йдеться про жителів Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Читайте також
Особи, які вже отримали статус S у Швейцарії, а також члени їхніх сімей, що залишаються в Україні, не підлягатимуть депортації.
Нагадаємо, у червні Finance.ua писав, що українці у Швейцарії зможуть отримати захист лише у тому разі, якщо вони прибули з територій, де тривали бойові дії або які були окуповані.
У вересні 2024 року правила уряд Норвегії оголосив про низку заходів жорсткої економії для біженців у країні. Так, особи, які проживали в областях, які норвезький уряд вважає безпечними, не могли більше отримати колективний захист. У січні цього року UDI оновив список таких областей.
Довідка Finance.ua:
  • статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року та діятиме щонайменше до 2027-го;
  • він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу;
  • за останніми даними, статус захисту S у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems