У Швейцарії обмежать статус S для біженців із безпечних регіонів

Для українців, які до виїзду проживали поза зонами підвищеного ризику, у Швейцарії може бути дозволена депортація. Водночас статус S, який надає право на швидкий притулок без проходження довготривалих процедур, залишається чинним до 4 березня 2027 року.

Про це повідомляє УНН із посиланням на SWI.

Федеральна рада Швейцарії визнала, що стабілізація ситуації в Україні у середньостроковій перспективі є нереалістичною, тому більшість біженців не можуть безпечно повернутися додому. Водночас, на прохання парламенту уряд вирішив обмежити надання статусу S лише громадянам, які походять із окупованих регіонів або зон бойових дій.

Для осіб, що проживали в інших, безпечніших регіонах України, тепер можлива депортація. Йдеться про жителів Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Особи, які вже отримали статус S у Швейцарії, а також члени їхніх сімей, що залишаються в Україні, не підлягатимуть депортації.

Нагадаємо, у червні Finance.ua писав , що українці у Швейцарії зможуть отримати захист лише у тому разі, якщо вони прибули з територій, де тривали бойові дії або які були окуповані.

У вересні 2024 року правила уряд Норвегії оголосив про низку заходів жорсткої економії для біженців у країні. Так, особи, які проживали в областях, які норвезький уряд вважає безпечними, не могли більше отримати колективний захист. У січні цього року UDI оновив список таких областей.

статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року та діятиме щонайменше до 2027-го;

він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу;

за останніми даними, статус захисту S у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців.

