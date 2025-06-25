Швейцарія змінює правила захисту для українців — Finance.ua

Швейцарія змінює правила захисту для українців
Українці у Швейцарії зможуть отримати захист лише у тому разі, якщо вони прибули з територій, де тривали бойові дії або які були окуповані. Таке рішення ухвалив швейцарський парламент у грудні 2024 року.
Про це повідомляє SRF.
«Безпечні» та «небезпечні» регіони
Точних правил ще немає, однак за інформацією Державного секретаріату з питань міграції (SEM), Швейцарія, планує орієнтуватися на підхід Норвегії.
Ця країна ще торік розділила територію України на безпечні та небезпечні зони. До безпечних Норвегія відносить західні області України, а також частину центральних регіонів.
У Швейцарії можуть обрати норвезьку класифікацію, але з деякими змінами навколо Києва. Якщо Норвегія вважає небезпечною лише столицю, то Швейцарія може додати до цього й навколишні райони.
Водночас, як показує приклад Норвегії, такий поділ не гарантує зменшення кількості заяв на отримання захисту. У першій половині 2025 року кількість нових звернень у Швейцарії зменшилася швидше, ніж у Норвегії.
Водночас Швейцарська рада у справах біженців розкритикувала нові правила. В організації вважають, що поділ України на безпечні та небезпечні частини складно реалізувати через постійну зміну ситуації на фронті. Там також звертають увагу на нерівність у підході до нових заявників порівняно з тими, хто вже отримав статус захисту раніше.
Хто саме може втратити право на захист
Зміни стосуватимуться лише новоприбулих українців.
Видання зазначає, що з липня 2022 року третина українців, які отримали захист і залишаються у країні, прибули з регіонів, які є відносно безпечними.
Нагадаємо, у вересні 2024 правила уряд Норвегії оголосив про низку заходів жорсткої економії для біженців у країні. Так, особи, які проживали в областях, які норвезький уряд вважає безпечними, не могли більше отримати колективний захист. У січні цього року UDI оновив список таких областей.
Уряд Норвегії визнав безпечними такі області:
- Черкаську;
- Чернівецьку;
- Івано-Франківську;
- Хмельницьку;
- Кіровоградську;
- Київську (область, не місто);
- Львівську;
- Полтавську;
- Рівненську;
- Тернопільську;
- Вінницьку;
- Волинську;
- Закарпатську;
- Житомирську.
У лютому цього року Швейцарський уряд повідомив, що хоче, щоб якомога більше українських біженців мали можливість влаштуватись на роботу, тому Федеральна рада оголосила про нові заходи, які мають спростити працевлаштування українців.
Довідка Finance.ua:
- статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року та діятиме щонайменше до 2026-го;
- він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу;
- за останніми даними, статус захисту S у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців.
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