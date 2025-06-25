Швейцарія змінює правила захисту для українців — Finance.ua

Швейцарія змінює правила захисту для українців Сьогодні 18:02 — Особисті фінанси

Швейцарія змінює правила захисту для українців

Українці у Швейцарії зможуть отримати захист лише у тому разі, якщо вони прибули з територій, де тривали бойові дії або які були окуповані. Таке рішення ухвалив швейцарський парламент у грудні 2024 року.

Про це повідомляє SRF.

«Безпечні» та «небезпечні» регіони

Точних правил ще немає, однак за інформацією Державного секретаріату з питань міграції (SEM), Швейцарія, планує орієнтуватися на підхід Норвегії.

Ця країна ще торік розділила територію України на безпечні та небезпечні зони. До безпечних Норвегія відносить західні області України, а також частину центральних регіонів.

У Швейцарії можуть обрати норвезьку класифікацію, але з деякими змінами навколо Києва. Якщо Норвегія вважає небезпечною лише столицю, то Швейцарія може додати до цього й навколишні райони.

Водночас, як показує приклад Норвегії, такий поділ не гарантує зменшення кількості заяв на отримання захисту. У першій половині 2025 року кількість нових звернень у Швейцарії зменшилася швидше, ніж у Норвегії.

Водночас Швейцарська рада у справах біженців розкритикувала нові правила. В організації вважають, що поділ України на безпечні та небезпечні частини складно реалізувати через постійну зміну ситуації на фронті. Там також звертають увагу на нерівність у підході до нових заявників порівняно з тими, хто вже отримав статус захисту раніше.

Хто саме може втратити право на захист

Зміни стосуватимуться лише новоприбулих українців.

Видання зазначає, що з липня 2022 року третина українців, які отримали захист і залишаються у країні, прибули з регіонів, які є відносно безпечними.

Нагадаємо, у вересні 2024 правила уряд Норвегії оголосив про низку заходів жорсткої економії для біженців у країні. Так, особи, які проживали в областях, які норвезький уряд вважає безпечними, не могли більше отримати колективний захист. У січні цього року UDI оновив список таких областей.

Уряд Норвегії визнав безпечними такі області:

Черкаську;

Чернівецьку;

Івано-Франківську;

Хмельницьку;

Кіровоградську;

Київську (область, не місто);

Львівську;

Полтавську;

Рівненську;

Тернопільську;

Вінницьку;

Волинську;

Закарпатську;

Житомирську.

У лютому цього року Швейцарський уряд повідомив , що хоче, щоб якомога більше українських біженців мали можливість влаштуватись на роботу, тому Федеральна рада оголосила про нові заходи, які мають спростити працевлаштування українців.

Довідка Finance.ua:

статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року та діятиме щонайменше до 2026-го;

він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу;

за останніми даними, статус захисту S у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців.

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