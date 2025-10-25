ТОП-20 лучших городов мира для жизни
В 2025 году лучшим городом для жизни признана столица Дании. Копенгаген получил 98 баллов за стабильность, образование и инфраструктуру.
Об этом говорится в Глобальном индексе качества жизни, который ежегодно готовит Economist Intelligence Unit (EIU), передает Express.
Индекс оценивает до 173 городов мира по ключевым критериям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Каждый город получает общий балл из 100.
Какие города в рейтинге лучших для жизни
В отчете отмечается, что Западная Европа остается регионом с лучшими показателями качества жизни, получив самые высокие баллы в четырех из пяти категорий.
Лидер рейтинга, Копенгаген, всегда отличался высоким качеством жизни, развитой инфраструктурой и постоянным вниманием к устойчивому развитию.
Баланс между работой и личной жизнью, доступные зеленые зоны, чистая вода и качественные продукты способствуют благосостоянию жителей.
Впервые с 2022 года Вена не заняла лидерскую позицию. Столица Австрии заняла второе место с 97,1 баллами.
Также высокие показатели зафиксированы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где девять городов попали в ТОП-20.
Наиболее комфортным для жизни здесь признан Мельбурн (4 место), а наименее — Дакку (171 место).
ТОП-20 лучших городов для жизни в мире:
- Копенгаген, Дания
- Вена, Австрия
- Цюрих, Швейцария
- Мельбурн, Австралия
- Женева, Швейцария
- Сидней, Австралия
- Осака, Япония
- Окленд, Новая Зеландия
- Аделаида, Австралия
- Ванкувер, Канада
- Люксембург
- Торонто, Канада
- Хельсинки, Финляндия
- Токио, Япония
- Перт, Австралия
- Брисбен, Австралия
- Франкфурт, Германия
- Калгари, Канада
- Амстердам, Нидерланды
- Веллингтон, Новая Зеландия
