ТОП-20 лучших городов мира для жизни

В 2025 году лучшим городом для жизни признана столица Дании. Копенгаген получил 98 баллов за стабильность, образование и инфраструктуру.

Об этом говорится в Глобальном индексе качества жизни, который ежегодно готовит Economist Intelligence Unit (EIU), передает Express.

Индекс оценивает до 173 городов мира по ключевым критериям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Каждый город получает общий балл из 100.

Какие города в рейтинге лучших для жизни

В отчете отмечается, что Западная Европа остается регионом с лучшими показателями качества жизни, получив самые высокие баллы в четырех из пяти категорий.

Лидер рейтинга, Копенгаген, всегда отличался высоким качеством жизни, развитой инфраструктурой и постоянным вниманием к устойчивому развитию.

Баланс между работой и личной жизнью, доступные зеленые зоны, чистая вода и качественные продукты способствуют благосостоянию жителей.

Впервые с 2022 года Вена не заняла лидерскую позицию. Столица Австрии заняла второе место с 97,1 баллами.

Также высокие показатели зафиксированы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где девять городов попали в ТОП-20.

Наиболее комфортным для жизни здесь признан Мельбурн (4 место), а наименее — Дакку (171 место).

ТОП-20 лучших городов для жизни в мире:

Копенгаген, Дания Вена, Австрия Цюрих, Швейцария Мельбурн, Австралия Женева, Швейцария Сидней, Австралия Осака, Япония Окленд, Новая Зеландия Аделаида, Австралия Ванкувер, Канада Люксембург Торонто, Канада Хельсинки, Финляндия Токио, Япония Перт, Австралия Брисбен, Австралия Франкфурт, Германия Калгари, Канада Амстердам, Нидерланды Веллингтон, Новая Зеландия

