0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-20 лучших городов мира для жизни

Мир
79
ТОП-20 лучших городов мира для жизни
ТОП-20 лучших городов мира для жизни
В 2025 году лучшим городом для жизни признана столица Дании. Копенгаген получил 98 баллов за стабильность, образование и инфраструктуру.
Об этом говорится в Глобальном индексе качества жизни, который ежегодно готовит Economist Intelligence Unit (EIU), передает Express.
Индекс оценивает до 173 городов мира по ключевым критериям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Каждый город получает общий балл из 100.

Какие города в рейтинге лучших для жизни

В отчете отмечается, что Западная Европа остается регионом с лучшими показателями качества жизни, получив самые высокие баллы в четырех из пяти категорий.
Читайте также
Лидер рейтинга, Копенгаген, всегда отличался высоким качеством жизни, развитой инфраструктурой и постоянным вниманием к устойчивому развитию.
Баланс между работой и личной жизнью, доступные зеленые зоны, чистая вода и качественные продукты способствуют благосостоянию жителей.
Впервые с 2022 года Вена не заняла лидерскую позицию. Столица Австрии заняла второе место с 97,1 баллами.
Также высокие показатели зафиксированы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где девять городов попали в ТОП-20.
Читайте также
Наиболее комфортным для жизни здесь признан Мельбурн (4 место), а наименее — Дакку (171 место).
ТОП-20 лучших городов для жизни в мире:
  1. Копенгаген, Дания
  2. Вена, Австрия
  3. Цюрих, Швейцария
  4. Мельбурн, Австралия
  5. Женева, Швейцария
  6. Сидней, Австралия
  7. Осака, Япония
  8. Окленд, Новая Зеландия
  9. Аделаида, Австралия
  10. Ванкувер, Канада
  11. Люксембург
  12. Торонто, Канада
  13. Хельсинки, Финляндия
  14. Токио, Япония
  15. Перт, Австралия
  16. Брисбен, Австралия
  17. Франкфурт, Германия
  18. Калгари, Канада
  19. Амстердам, Нидерланды
  20. Веллингтон, Новая Зеландия
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems