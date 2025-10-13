ТОП-5 самых опасных стран в Европе: куда желательно не ехать — рейтинг Сегодня 18:00 — Мир

ТОП-5 самых опасных стран в Европе: куда желательно не ехать — рейтинг

Большинство стран Европы вполне безопасны для посещения (как и большинство стран Северной Америки, Азии и Океании).

Хотя Южная Америка и Африка заслуживают особой осторожности.

Европа является популярным туристическим направлением для людей со всего мира, включая тех, кто из Азии и Соединенных Штатов. Кроме того, граждане Соединенных Штатов могут посещать все страны Европейского Союза, а также Великобританию без необходимости в визе. Один из лучших способов определить, какие страны безопаснее других — это изучить их балл по Глобальному индексу мира.

В рейтинг самых неблагополучных государств, по состоянию на 2024 год, попали 5 стран.

Что такое GPI?

Глобальный индекс мира (Global Peace Index, GPI) — основной показатель, используемый для количественной оценки безопасности конкретной страны. Это сравнительный показатель, используемый для оценки безопасности или опасности разных стран во всем мире. Учитывается несколько факторов. В общем, чем выше GPI, тем менее безопасна страна. Некоторые из важнейших факторов включают уровень насильственной преступности, отношения страны с ее соседями, находится ли страна в состоянии войны, частота террористических атак и стабильность правительства. Некоторые страны Европы сейчас особенно опасны.

Согласно рейтингу, самой опасной страной в Европе сейчас является Украина. Обычно это прекрасная страна для посещения со многими возможностями; однако Украина — зона активных боевых действий.

«В общем, западная часть страны безопаснее восточной, куда вторглась россия, но туристам сейчас следует держаться подальше от Украины. Мирные жители рискуют быть похищенными россией и использованы как козыри для размена», — пишет издание.

Турция

В целом Турцию безопасно посещать, но это одно из самых опасных мест в Европе. Во время посещения Турции всегда лучше останавливаться поближе к некоторым крупным городам. Примеры — Стамбул и Анкара. Кроме того, туристам обычно лучше путешествовать с организованной туристической группой. Таким образом, они не рискуют потеряться. Турция также боролась с кризисом беженцев в Европе, который создал напряженность в ее пределах.

Косово

Люди могут посетить Косово, но это не совсем безопасное место. Страна все еще испытывает экономические трудности и не имеет очень хороших отношений с Сербией. С момента распада Югославии Косово пытается обеспечить свое существование. Кроме того, людям нужно быть очень осторожными, гуляя по городам этой крохотной страны.

«Здесь много мин и оружия, которые никогда по-настоящему не обезвреживались, поэтому могут случаться катастрофические несчастные случаи. Люди обычно предпочитают держаться подальше от Косово», — отмечают в рейтинге.

