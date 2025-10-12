Мировые цены на продовольствие снижаются Сегодня 07:17 — Мир

Мировые цены на продовольствие снижаются

Мировые цены на продовольственные товары в сентябре снизились, поскольку падение цен на сахар и молочные продукты компенсировало новый максимум цен на мясо.

Об этом сообщила в пятницу «Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН», передает Reuters.

Что показал индекс ФАО

Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает корзину продовольственных товаров, торгующихся на международном рынке, в сентябре составил в среднем 128,8 пункта, что ниже пересмотренного показателя 129,7 в августе.

Индекс вырос на 3,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, хотя и снизился почти на 20% по сравнению с рекордным уровнем в марте 2022 года после полномасштабного вторжения рф в Украину.

При этом индекс цен на сахар достиг минимума с 2021 года.

По словам ФАО, падение цен на сахар отражает улучшение прогнозов по поставкам, поскольку производство в Бразилии превысило ожидания, а в Индии и Таиланде прогнозы урожая благоприятные.

Индекс агентства цен на молочные продукты снизился на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что в свою очередь было вызвано резким падением цен на масло на фоне увеличения прогнозов производства в Океании.

Индекс цен на зерновые культуры ФАО снизился на 0,6% по сравнению с августом, при этом цены на пшеницу упали третий месяц подряд из-за больших урожаев и сдержанного международного спроса.

Цены на кукурузу также снизились, частично под давлением временной приостановки экспортных налогов в Аргентине.

Индекс цен на рис агентства также продемонстрировал месячное падение из-за уменьшения объемов заказов покупателей из Филиппин и Африки.

Цены на растительное масло упали на 0,7%, поскольку снижение котировок пальмового и соевого масла компенсировало рост цен на подсолнечное и рапсовое масло.

В то же время индекс цен на мясо ФАО вырос на 0,7% до нового рекордного уровня из-за повышения котировок говядины и баранины.

Економічна Правда По материалам:

