Мировые цены на продовольствие снижаются
Мировые цены на продовольственные товары в сентябре снизились, поскольку падение цен на сахар и молочные продукты компенсировало новый максимум цен на мясо.
Об этом сообщила в пятницу «Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН», передает Reuters.
Что показал индекс ФАО
Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает корзину продовольственных товаров, торгующихся на международном рынке, в сентябре составил в среднем 128,8 пункта, что ниже пересмотренного показателя 129,7 в августе.
Индекс вырос на 3,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, хотя и снизился почти на 20% по сравнению с рекордным уровнем в марте 2022 года после полномасштабного вторжения рф в Украину.
При этом индекс цен на сахар достиг минимума с 2021 года.
По словам ФАО, падение цен на сахар отражает улучшение прогнозов по поставкам, поскольку производство в Бразилии превысило ожидания, а в Индии и Таиланде прогнозы урожая благоприятные.
Индекс агентства цен на молочные продукты снизился на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что в свою очередь было вызвано резким падением цен на масло на фоне увеличения прогнозов производства в Океании.
Индекс цен на зерновые культуры ФАО снизился на 0,6% по сравнению с августом, при этом цены на пшеницу упали третий месяц подряд из-за больших урожаев и сдержанного международного спроса.
Цены на кукурузу также снизились, частично под давлением временной приостановки экспортных налогов в Аргентине.
Индекс цен на рис агентства также продемонстрировал месячное падение из-за уменьшения объемов заказов покупателей из Филиппин и Африки.
Цены на растительное масло упали на 0,7%, поскольку снижение котировок пальмового и соевого масла компенсировало рост цен на подсолнечное и рапсовое масло.
В то же время индекс цен на мясо ФАО вырос на 0,7% до нового рекордного уровня из-за повышения котировок говядины и баранины.
