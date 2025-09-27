0 800 307 555
Какие продукты подорожали больше всего в Украине
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, в Украине продолжает расти стоимость отечественных продовольственных товаров. Оптовые цены на мясо выросли сильнее всего.

Какие продукты подорожали больше всего

По данным на август 2025 года, среднее подорожание мяса и мясных продуктов составило 23,4%, при этом внутренние цены выросли на 23,8%, а экспортные — на 12,7%.
Стоимость молочных продуктов увеличилась на 17,7%, внутренние цены выросли на 18,7%, экспортные — на 5,8%.
Хлеб и хлебобулочные изделия прибавили в стоимости 15,5%, при этом в Украине цены выросли на 15,1%, а на экспорт — на 24,2%.
Напитки подорожали на 9,7%, в том числе внутри страны — на 10,0%, за границу — на 9,4%.
Исключение составляет сахар, который в августе подешевел на 8,8%, в том числе внутри страны — на 8,7%.
Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.
Напомним, по данным Госстата, в августе 2025 года инфляция продолжила замедляться — до 13,2% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены снизились на 0,2%.
Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания в дальнейшем замедлялись — до 23,9% г/г. Цены на отдельные овощи снизились в годовом измерении или значительно притормозили темпы роста благодаря поступлению более высоких, чем в прошлом, урожаев. Темпы роста цен на фрукты также начали замедляться, но оставались существенными из-за потерь урожая весной из-за заморозков.
По материалам:
Finance.ua
