Стоимость продуктов выросла почти на 20%: что подорожало больше всего — Finance.ua

Стоимость продуктов выросла почти на 20%: что подорожало больше всего
В прошлом месяце оптовые цены производителей промышленной продукции по сравнению с июлем прошлого года выросли на 4,7%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Что подорожало
Больше всего выросли цены на мясо и мясные продукты — на 25,4%.
Что касается пищевых продуктов в целом, напитков и табачных изделий, то здесь ситуация более умеренная.
В пределах страны украинские производители подняли цены на эти товары на 17,7%. Цена продукции, идущей на экспорт, выросла на 22,9%.
При этом молочные продукты за год выросли в цене на 19%, а вот хлеб, хлебобулочные и мучные изделия прибавили 15,7% стоимости.
К тому же, производители напитков стали торговать своей продукцией на 9,8% дороже. Сахар стал немного дешевле — на 6,9%.
Напомним, как сообщается в Инфляционном отчете НБУ, цены на продовольственные товары в Украине в последние годы сблизились с уровнем ЕС. Цены уже превышают показатели стран-соседей: Румынии, Словакии и Турции.
