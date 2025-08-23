Стоимость продуктов выросла почти на 20%: что подорожало больше всего — Finance.ua

Стоимость продуктов выросла почти на 20%: что подорожало больше всего Сегодня 08:09 — Личные финансы

Стоимость продуктов выросла почти на 20%: что подорожало больше всего

В прошлом месяце оптовые цены производителей промышленной продукции по сравнению с июлем прошлого года выросли на 4,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Что подорожало

Больше всего выросли цены на мясо и мясные продукты — на 25,4%.

Что касается пищевых продуктов в целом, напитков и табачных изделий, то здесь ситуация более умеренная.

В пределах страны украинские производители подняли цены на эти товары на 17,7%. Цена продукции, идущей на экспорт, выросла на 22,9%.

При этом молочные продукты за год выросли в цене на 19%, а вот хлеб, хлебобулочные и мучные изделия прибавили 15,7% стоимости.

Читайте также Мировые цены на продукты бьют рекорды

К тому же, производители напитков стали торговать своей продукцией на 9,8% дороже. Сахар стал немного дешевле — на 6,9%.

Напомним, как сообщается в Инфляционном отчете НБУ, цены на продовольственные товары в Украине в последние годы сблизились с уровнем ЕС. Цены уже превышают показатели стран-соседей: Румынии, Словакии и Турции.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.