Инфографики изменений: три продукта, по которым Украина наращивает экспорт — Finance.ua

Инфографики изменений: три продукта, по которым Украина наращивает экспорт
Цикл интересных инфографик о нашей стране от Finance.ua.
Уже скоро украинцы будут отмечать День Независимости Украины. Редакция Finance.ua решила через факты и цифры оглянуться на тот путь, который уже прошла наша страна за эти 34 года.
Каждый день в течение недели мы будем публиковать «Инфографики изменений», в которых вы сможете увидеть самые интересные цифры и тенденции последних 34 лет в Украине.
- Напомним, что в понедельник мы писали о том, сколько жилья построили в Украине за время независимости.
- Во вторник информировали вас о компаниях, которые много инвестируют в нашу страну.
- В среду вы узнали, сколько банковских карт выпущено за время независимости.
Сегодня рассказываем об экспорте Украины. Наша страна одна из лидеров в экспорте зерна и растительного масла. Однако знали ли вы, что Украина на третьем месте по объему поставок меда? А слышали, что ЕС с каждым годом покупает больше украинских шоколадных изделий?
Кроме того, Украина наращивает экспорт куриных яиц — за январь-март 2025 года он составил 496 млн штук, что вдвое больше соответствующего периода в прошлом году. Еще из интересного — растет экспорт улиток. Основные покупатели украинских моллюсков — Испания, Греция и Грузия.
Поделиться новостью
Также по теме
ВР приняла закон о профессиональном образовании: каких изменений ждать
Инфографики изменений: три продукта, по которым Украина наращивает экспорт
Какую дату считают доходом для ФЛП на общей системе — разъяснение ГНС
Кабмин официально запустил электронную очередь в ТЦК
НБУ выпустил в обращение обновленную банкноту 20 гривен
В Украине готовят к продаже два государственных банка