Инфографики изменений: три продукта, по которым Украина наращивает экспорт — Finance.ua

Инфографики изменений: три продукта, по которым Украина наращивает экспорт

Цикл интересных инфографик о нашей стране от Finance.ua.

Уже скоро украинцы будут отмечать День Независимости Украины. Редакция Finance.ua решила через факты и цифры оглянуться на тот путь, который уже прошла наша страна за эти 34 года.

Каждый день в течение недели мы будем публиковать «Инфографики изменений», в которых вы сможете увидеть самые интересные цифры и тенденции последних 34 лет в Украине.

Сегодня рассказываем об экспорте Украины. Наша страна одна из лидеров в экспорте зерна и растительного масла. Однако знали ли вы, что Украина на третьем месте по объему поставок меда? А слышали, что ЕС с каждым годом покупает больше украинских шоколадных изделий?

Кроме того, Украина наращивает экспорт куриных яиц — за январь-март 2025 года он составил 496 млн штук, что вдвое больше соответствующего периода в прошлом году. Еще из интересного — растет экспорт улиток. Основные покупатели украинских моллюсков — Испания, Греция и Грузия.

