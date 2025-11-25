Собственные доходы госбюджета в этом году выросли на 25% Сегодня 17:11 — Казна и Политика

Собственные доходы госбюджета в этом году выросли на 25%

Кабинет министров отмечает положительную динамику украинской экономики, в частности, в текущем году собственные доходы государственного бюджета выросли на 25%.

Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Телеграме по итогам 15 заседания руководящего комитета Украинской платформы доноров.

По словам главы правительства, эта представительская площадка стала эффективным механизмом для координации бюджетной поддержки, восстановления, развития частных инвестиций и реформ. Встреча в таком составе проходит в этом году в Киеве уже во второй раз, и это важный знак единства наших партнеров с Украиной, отметила Премьер-министр.

«Имела честь поблагодарить за финансовую помощь, которую нашему государству оказывают страны — участницы платформы. Работаем вместе над тем, чтобы было принято решение о репарационных займах и новой программе МВФ на следующий период. Мы отметили положительную динамику украинской экономики — в этом году собственные доходы государственного бюджета выросли на 25%», — отметила она.

Свириденко отметила, что вместе с министрами проинформировала участников мероприятия о шагах, которые правительство предпринимает для перезагрузки управления государственными предприятиями в энергетической и оборонной сферах. Были очерчены приоритеты политики правительства, в том числе обеспечение энергетической устойчивости, развитие ветеранской политики, создание Ветеранского фонда с привлечением иностранных взносов.

«Мы разделяем утверждение наших партнеров, что безопасность Европы напрямую зависит от безопасности Украины. Именно поэтому особый акцент делаем на усиленную поддержку прифронтовых регионов. Там живет более 6,5 млн человек. Эти регионы являются поясом безопасности для всей Европы», — отметила Премьер-министр.

