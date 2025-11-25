0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Государство профинансирует два индустриальных парка на 81 миллион

Казна и Политика
12
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства приняло решение о предоставлении государственного стимулирования двум управляющим компаниям индустриальных парков на 81 млн гривен.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что финансирование получат:
  • индустриальный парк «ВинИндастри» (Винницкая область) — 40,3 млн грн для проведения капитального ремонта дороги до границы индустриального парка.
  • индустриальный парк «Тернополь» (Тернопольская область) — 40,7 млн ​​грн на строительство электрических сетей до территории индустриального парка.
С учетом сегодняшнего решения, в этом году государственная поддержка уже получила 5 индустриальных парков для реализации 7 проектов на общую сумму 344,5 млн гривен, информирует Минэкономики.
Как отметили в министерстве, программа «Государственное стимулирование создания индустриальных парков» предусматривает развитие инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальных парков на условиях софинансирования дорог, электрических сетей, водоснабжения, канализации, газоснабжения и других технических решений, необходимых для запуска производств.
Государственная поддержка предусматривает софинансирование в пропорции 50% на 50% создания инженерно-транспортной инфраструктуры и присоединения к электрическим сетям на сумму до 150 млн грн на один индустриальный парк. Для деоккупированных территорий действует специальный механизм софинансирования в соотношении 80% на 20%, сообщили в ведомстве.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems