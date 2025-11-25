Государство профинансирует два индустриальных парка на 81 миллион
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства приняло решение о предоставлении государственного стимулирования двум управляющим компаниям индустриальных парков на 81 млн гривен.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что финансирование получат:
- индустриальный парк «ВинИндастри» (Винницкая область) — 40,3 млн грн для проведения капитального ремонта дороги до границы индустриального парка.
- индустриальный парк «Тернополь» (Тернопольская область) — 40,7 млн грн на строительство электрических сетей до территории индустриального парка.
С учетом сегодняшнего решения, в этом году государственная поддержка уже получила 5 индустриальных парков для реализации 7 проектов на общую сумму 344,5 млн гривен, информирует Минэкономики.
Как отметили в министерстве, программа «Государственное стимулирование создания индустриальных парков» предусматривает развитие инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальных парков на условиях софинансирования дорог, электрических сетей, водоснабжения, канализации, газоснабжения и других технических решений, необходимых для запуска производств.
Государственная поддержка предусматривает софинансирование в пропорции 50% на 50% создания инженерно-транспортной инфраструктуры и присоединения к электрическим сетям на сумму до 150 млн грн на один индустриальный парк. Для деоккупированных территорий действует специальный механизм софинансирования в соотношении 80% на 20%, сообщили в ведомстве.
