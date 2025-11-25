0 800 307 555
Что сейчас происходит с инфляцией: как подорожала потребительская корзина — НБУ

Казна и Политика
Инфляция начала замедляться еще в июне, и, как пишет Нацбанк, эта тенденция продолжается. Это не значит, что цены снижаются. Это значит, что они растут медленнее, чем раньше.
В октябре инфляция снизилась до 10,9% против почти 16% в мае — именно такое развитие событий НБУ и прогнозировал.
Замедлению роста цен помогли новые урожаи: овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. Существенную роль сыграли и меры НБУ по поддержанию привлекательности гривневых сбережений: украинцы открывают депозит в гривне и инвестируют в гривневые ОВГЗ.
Поэтому спрос на валюту остается умеренным, а давление на курс и цены меньше.

Прогнозы НБУ

В конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м — будет меньше 7%, а в дальнейшем будет направляться к нашей цели — 5%.
НБУ также ответил, почему отдельные товары быстро дорожают, несмотря на то, что инфляция замедляется.
Инфляция рассчитывается по потребительскому набору из более чем 300 товаров и услуг. Некоторые из них подорожали (например, мясо, яйца, фрукты), другие — наоборот, подешевели (как овощи борщового набора, сахар, оливковое масло). Коммунальные тарифы не изменялись.
В среднем типовая потребительская корзина за год подорожала на 10,9%.
Ранее о состоянии экономики Украины в 2025 году и прогнозах на будущее рассказывал руководитель корпоративного департамента компании ІСU Александр Мартыненко на конференции «Жить на проценты».
По его словам, в последнее время экономика Украины стагнирует. Этому есть причины и понятное объяснение — война. В настоящее время весь потенциал дальнейшего ускорения и экономического роста отсутствует.
Как отмечает эксперт, был некоторый рост в 2023 году, когда возобновился транспортный коридор с Черного моря, возобновилось производство и растет потребление. Сейчас это уже незаметно.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
