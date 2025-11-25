Украина получила 100 млн евро на поддержку ВПЛ Сегодня 10:22 — Казна и Политика

Украина получила 100 млн евро на поддержку ВПЛ

Украина получила от Банка развития Совета Европы второй транш для реализации проекта по поддержке внутренне перемещенных лиц в сумме 100 млн евро. Средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Таким образом, в 2025 году Украина полностью привлекла все 200 млн евро, предусмотренные этим проектом.

Куда пойдут эти деньги

Как пояснили в Минфине, выделенные ресурсы обеспечат непрерывное финансирование жизненно важных социальных выплат для ВПЛ, в том числе покроют расходы на:

жилье,

питание,

медицинскую помощь,

образование детей для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны.

Проект «Поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине» направлен на поддержку адаптации ВПЛ в новых общинах и гарантирует доступ к необходимым услугам.

«Когда мы говорим о проекте поддержки внутренне перемещенных лиц стоимостью 200 млн евро, то речь идет не только о средствах. За этими цифрами стоят реальные люди и семьи. Это тысячи людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, и сегодня получают временную, но жизненно необходимую поддержку», — подчеркнула заместитель Министра финансов Ольга Зыкова.

Сколько средств уже выделил БРСЕ

Напомним, что за два года сотрудничества с БРСЕ Украина привлекла почти 430 млн евро — около 80% общего объема кредитных ресурсов, которые Банк сейчас предоставляет нашему государству. Эти средства направлены на реализацию социальных проектов в сферах здравоохранения, обеспечение жильем граждан, пострадавших от войны, а также на поддержку внутренне перемещенных лиц.

В Минфине добавили, что в настоящее время кредитный портфель проектов Банка развития Совета Европы в Украине насчитывает пять проектов на общую сумму 550 млн евро.

