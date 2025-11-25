Украина получила 100 млн евро на поддержку ВПЛ
Украина получила от Банка развития Совета Европы второй транш для реализации проекта по поддержке внутренне перемещенных лиц в сумме 100 млн евро. Средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Таким образом, в 2025 году Украина полностью привлекла все 200 млн евро, предусмотренные этим проектом.
Куда пойдут эти деньги
Как пояснили в Минфине, выделенные ресурсы обеспечат непрерывное финансирование жизненно важных социальных выплат для ВПЛ, в том числе покроют расходы на:
- жилье,
- питание,
- медицинскую помощь,
- образование детей для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны.
Читайте также
Проект «Поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине» направлен на поддержку адаптации ВПЛ в новых общинах и гарантирует доступ к необходимым услугам.
«Когда мы говорим о проекте поддержки внутренне перемещенных лиц стоимостью 200 млн евро, то речь идет не только о средствах. За этими цифрами стоят реальные люди и семьи. Это тысячи людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, и сегодня получают временную, но жизненно необходимую поддержку», — подчеркнула заместитель Министра финансов Ольга Зыкова.
Сколько средств уже выделил БРСЕ
Напомним, что за два года сотрудничества с БРСЕ Украина привлекла почти 430 млн евро — около 80% общего объема кредитных ресурсов, которые Банк сейчас предоставляет нашему государству. Эти средства направлены на реализацию социальных проектов в сферах здравоохранения, обеспечение жильем граждан, пострадавших от войны, а также на поддержку внутренне перемещенных лиц.
В Минфине добавили, что в настоящее время кредитный портфель проектов Банка развития Совета Европы в Украине насчитывает пять проектов на общую сумму 550 млн евро.
Ранее мы сообщали, что с 24 ноября начал действовать новый инструмент поддержки ВПЛ — предоставление помощи за утраченное жилье на ВОТ. Размер помощи — 2 млн грн. Выплата будет предоставляться в виде электронного ваучера, который можно использовать для покупки / инвестирования в строительство квартиры или дома или уплаты первого взноса или погашения платежа по ипотеке.
