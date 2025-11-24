0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Литовская железная дорога (LTG) остановила транзит нефтепродуктов «Лукойла» в Калининград

Казна и Политика
47
Литовская железная дорога (LTG) с 21 ноября остановила транзит из россии в Калининград нефтепродуктов из-за санкционного режима в отношении российской компании «Лукойл» и связанных с ней фирм.
Об этом сообщает пресс-служба LTG.
Отмечается, что компания, кроме пакетов санкций ООН и ЕС, соблюдает санкционный режим США и Великобритании во время управления бизнес-рисками.
«С 21 ноября не будем осуществлять перевозки, в которых транспортная цепь включает „Лукойл“ и связанные с ним компании, находящиеся под санкциями США и Великобритании», — подчеркнули в LTG.
В компании отметили, что с 31 октября никаких новых заявок на транзит грузов от «Лукойла» или «Роснефти» не было одобрено.
«Компании группы LTG ответственно соблюдают требования литовского и европейского законодательства относительно применения санкций, обеспечивают контроль санкций, внедрение ограничительных мер в своей сфере деятельности», — подчеркнули в LTG.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems