Литовская железная дорога (LTG) остановила транзит нефтепродуктов «Лукойла» в Калининград Сегодня 12:24 — Казна и Политика

Литовская железная дорога (LTG) с 21 ноября остановила транзит из россии в Калининград нефтепродуктов из-за санкционного режима в отношении российской компании «Лукойл» и связанных с ней фирм.

Об этом сообщает пресс-служба LTG.

Отмечается, что компания, кроме пакетов санкций ООН и ЕС, соблюдает санкционный режим США и Великобритании во время управления бизнес-рисками.

«С 21 ноября не будем осуществлять перевозки, в которых транспортная цепь включает „Лукойл“ и связанные с ним компании, находящиеся под санкциями США и Великобритании», — подчеркнули в LTG.

В компании отметили, что с 31 октября никаких новых заявок на транзит грузов от «Лукойла» или «Роснефти» не было одобрено.

«Компании группы LTG ответственно соблюдают требования литовского и европейского законодательства относительно применения санкций, обеспечивают контроль санкций, внедрение ограничительных мер в своей сфере деятельности», — подчеркнули в LTG.

