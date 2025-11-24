Литовская железная дорога (LTG) остановила транзит нефтепродуктов «Лукойла» в Калининград
Литовская железная дорога (LTG) с 21 ноября остановила транзит из россии в Калининград нефтепродуктов из-за санкционного режима в отношении российской компании «Лукойл» и связанных с ней фирм.
Об этом сообщает пресс-служба LTG.
Отмечается, что компания, кроме пакетов санкций ООН и ЕС, соблюдает санкционный режим США и Великобритании во время управления бизнес-рисками.
«С 21 ноября не будем осуществлять перевозки, в которых транспортная цепь включает „Лукойл“ и связанные с ним компании, находящиеся под санкциями США и Великобритании», — подчеркнули в LTG.
В компании отметили, что с 31 октября никаких новых заявок на транзит грузов от «Лукойла» или «Роснефти» не было одобрено.
«Компании группы LTG ответственно соблюдают требования литовского и европейского законодательства относительно применения санкций, обеспечивают контроль санкций, внедрение ограничительных мер в своей сфере деятельности», — подчеркнули в LTG.
