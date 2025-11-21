0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин ввел единую систему классификации территорий по европейскому образцу

Казна и Политика
87
Кабмин ввел единую систему классификации территорий по европейскому образцу
Кабмин ввел единую систему классификации территорий по европейскому образцу, mindev.gov.ua
Кабинет Министров утвердил требования к показателям, по которым общины будут отнесены к разным функциональным типам территорий. Это решение создает основу для более точной оценки потенциала каждой общины, анализа рисков безопасности и определения потребностей. У государства будет возможность применять адресный подход в поддержке территорий восстановления, сельских, горных и других типов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Зачем нужна единая система

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что Украина впервые внедряет систему, действующую в странах ЕС. По его мнению, это важный элемент выполнения рекомендаций и обязательств в рамках Раздела 22 права ЕС.
Он подчеркнул, что люди должны видеть справедливый процесс восстановления, отвечающий реальным потребностям общин. Единая классификация обеспечит принятие решений на основе данных. Это позволит избежать хаотичных решений и больше направлять помощь общинам, которые в ней больше всего нуждаются.
До настоящего времени в Украине не было унифицированного подхода к определению функциональных типов территорий. Поэтому общины получали неравный доступ к ресурсам. Такая ситуация также усложняла согласование решений в региональной политике и снижала уровень координации между центральными и местными властями.

Какие изменения вводит новая система

Единая классификация позволит распределять ресурсы между общинами справедливо и с учетом разных факторов. В их числе влияние войны, демографические показатели и уровень экономической активности. Система поможет более точно определять потребности территорий, их специализацию и реальные возможности.
Также это решение будет способствовать повышению качества базовых услуг для населения и создаст условия для привлечения инвестиций в соответствии с характеристиками общин.
Принятый нормативный акт формирует основу для внедрения территориально ориентированной политики в соответствии с Регламентом ЕС № 1060. Документ готовит Украину к использованию структурных фондов ЕС.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems