Кабмин ввел единую систему классификации территорий по европейскому образцу

Кабинет Министров утвердил требования к показателям, по которым общины будут отнесены к разным функциональным типам территорий. Это решение создает основу для более точной оценки потенциала каждой общины, анализа рисков безопасности и определения потребностей. У государства будет возможность применять адресный подход в поддержке территорий восстановления, сельских, горных и других типов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Зачем нужна единая система

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что Украина впервые внедряет систему, действующую в странах ЕС. По его мнению, это важный элемент выполнения рекомендаций и обязательств в рамках Раздела 22 права ЕС.

Он подчеркнул, что люди должны видеть справедливый процесс восстановления, отвечающий реальным потребностям общин. Единая классификация обеспечит принятие решений на основе данных. Это позволит избежать хаотичных решений и больше направлять помощь общинам, которые в ней больше всего нуждаются.

До настоящего времени в Украине не было унифицированного подхода к определению функциональных типов территорий. Поэтому общины получали неравный доступ к ресурсам. Такая ситуация также усложняла согласование решений в региональной политике и снижала уровень координации между центральными и местными властями.

Какие изменения вводит новая система

Единая классификация позволит распределять ресурсы между общинами справедливо и с учетом разных факторов. В их числе влияние войны, демографические показатели и уровень экономической активности. Система поможет более точно определять потребности территорий, их специализацию и реальные возможности.

Также это решение будет способствовать повышению качества базовых услуг для населения и создаст условия для привлечения инвестиций в соответствии с характеристиками общин.

Принятый нормативный акт формирует основу для внедрения территориально ориентированной политики в соответствии с Регламентом ЕС № 1060. Документ готовит Украину к использованию структурных фондов ЕС.

