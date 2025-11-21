0 800 307 555
ру
МВФ и Украина готовят новую программу финансирования

Казна и Политика
135
Кабинет Министров совместно с Международным валютным фондом работает над запуском программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев провел встречу с представителями МВФ под руководством Гевина Грея. Основное внимание было уделено структурным реформам, корпоративному управлению и мобилизации капитала.
«Новая программа EFF должна стать важным сигналом доверия международных партнеров и инвесторов к Украине», — подчеркнул министр.

Запуск новой программы EFF

По словам министра, запуск программы подразумевает структурные реформы в сфере налоговой политики, корпоративного управления, системы закупок и других направлений экономики. Именно эти вопросы стали ключевыми в переговорах с миссией МВФ.
Стороны также обсудили мобилизацию капитала как часть процесса детенизации экономики. Правительство работает над этой темой в постоянном диалоге с МВФ.
Особое внимание уделяется созданию стимулов, которые помогут бизнесу легально выводить из тени активы, инвестировать эти активы в украинскую экономику и получать гарантии защиты.
В ходе встречи вспомнили и опыт других стран, уже внедрявших подобные механизмы.

Корпоративное управление и ситуация с Энергоатомом

Одним из главных вопросов стало обновление корпоративного управления в государственных компаниях на фоне ситуации с Энергоатомом.
Представители Минэкономики презентовали партнерам план действий, включающий смену государственных представителей в наблюдательных советах, проведение конкурсов на должности генеральных директоров и независимых членов советов, обновление уставов и процедур комитета по номинациям, а также подготовку соответствующего закона.
В ходе встречи также обсудили централизацию части функций наблюдательных советов как следующий этап реформы корпоративного управления. Отдельным вопросом стала важность финансовой отчетности и независимого аудита даже в военное время.
Напомним, миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем в понедельник, 17 ноября, начала дискуссии с украинскими властями по новой программе расширенного финансирования EFF.
Европейская комиссия в своем финансовом планировании на 2026−2027 годы оценила потребности Украины в €138,6 млрд.
По материалам:
Finance.ua
