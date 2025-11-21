Столица продолжает совершенствовать систему образования и внедрять современные технологии
Как сообщил мэр Кличко, столица продолжает совершенствовать систему образования и внедрять современные технологии, чтобы сделать процесс обучения во время войны более безопасным.
«Один из лицеев в Дарницком районе оснастили современной цифровой инфраструктурой. Она объединила защищенные сетевые технологии Cisco, системы видеоаналитики, контроль доступа и датчики состояния среды с цифровой платформой города. Соответствует международным стандартам и делает лицей современной, безопасной и технологической средой», — говорится в сообщении.
Как действует
Новая система работает как единый организм. С момента, когда учащийся заходит в заведение, до момента создания учебных материалов или пребывания в укрытии во время воздушной тревоги.
Учащиеся могут попасть в лицей с помощью цифровой Учебной карточки, а школьное видеонаблюдение работает в сочетании с городской системой.
Это совместная инициатива Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, Департамента образования и компании Cisco.
Проект реализовали в рамках программы Cisco Country Digital Acceleration (CDA). Дальше его планируют распространить на другие учебные заведения столицы и страны.
