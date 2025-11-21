Оборонка и социальный сектор: какие суммы предусмотрены в госбюджете-2026 Сегодня 08:04 — Казна и Политика

Оборонка и социальный сектор: какие суммы предусмотрены в госбюджете-2026

Отличием государственного бюджета на 2026 год от прошлогодних является предусмотрение резервного фонда на 200 млрд грн — эти средства должны быть направлены на возможные дополнительные нужды в течение года.

Об этом в эфире Новости. LIVE рассказала Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, государственный бюджет на 2026 год, по сути, такой же оборононаправленный, как и в предыдущие два года, — приоритетом его расходов остаются украинские Силы безопасности и обороны. В то же время в проект бюджета заложено также повышение зарплат учителям на 50%.

Читайте также НБУ на нужды обороны за октябрь перечислил почти 4,6 млрд грн

Оборонный сектор

Если посмотреть на структуру расходов, пояснила Шуляк, то около 30% ВВП будут составлять расходы именно на оборонный сектор.

«Более 1,9 трлн грн пойдут на обеспечение наших военных. Если говорить о зарплатах, то это 1,7 трлн грн. Более того, Бюджет на 2026 год отличается от прошлогодних тем, что в нем будет сформирован резервный фонд на 200 млрд грн именно для сектора обороны, который потом может быть использован на те направления, которые в течение года потребуют дополнительного финансирования», — рассказала парламентарий.

Социальные расходы

Параллельно с этим обязательно будет происходить и обеспечение социальных расходов — несмотря на то, что большая часть бюджета в следующем году будет направлена ​​на поддержку ВСУ, запланировано также существенное увеличение зарплат для учителей. Речь идет о повышении на 50%, подчеркнула Елена Шуляк.

Она добавила, что для обеспечения возможности финансирования этих расходов необходимы дополнительные поступления в доходную часть бюджета. Именно поэтому в Госбюджете-2026 заложено 60 млрд грн, которые планируется получить от реформирования таможни.

«Это как раз те средства, которые мы называем полученными от операций, связанных с детинизацией экономики. Будем надеяться, что таких источников поступлений будет больше, что будет предоставлять возможность работать не только по сектору безопасности и обороны, но и больше уделять внимания именно социальному сектору, который касается повышения зарплат нашим бюджетникам и проведения индексации пенсий, что стабильно происходит каждый год, включая 2022-й», — отметила Шуляк.

Как удалось увеличить доходную часть госбюджета

Нардеп также напомнила, что между первым и вторым чтениями проекта госбюджета-2026 удалось увеличить его доходную часть на 30 млрд грн.

Главным источником стало изменение ставок налогообложения прибыли банков — вместо 25% они будут платить 50%. Решение непопулярное для банковского сектора, однако позволяет направить ощутимые ресурсы на приоритетные расходы.

По ее словам, новые поступления распределят адресно: почти 7 млрд грн пойдет на повышение зарплат преподавателям высшего образования, 1 млрд грн — на гуманитарное разминирование, еще 1 млрд грн — на укрытие в детских садах и школах.

«Аргументация проста: без безопасной инфраструктуры родители не поведут детей в сады и школы, а это напрямую отразится на занятости и экономике», — подытожила Елена Шуляк.

Ранее мы сообщали , что Верховная Рада в октябре приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. А 5 ноября Кабмин подал ко второму чтению бюджет-2026 с увеличенными расходами.

Позже стало известно, что Рада перенесла голосование за бюджет-2026, поскольку продолжаются консультации по двум ключевым темам. Речь идет о реформе оплаты труда учителей в средних школах и направлении 4% налога на доходы физических лиц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.