НБУ на нужды обороны за октябрь перечислил почти 4,6 млрд грн

По состоянию на 1 ноября 2025 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, составил почти 33,7 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 34,3 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении НБУ

Всего с начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило более 120,6 млрд грн в эквиваленте.

Средства переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).

Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов, канадские доллары, юани женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило более 99 млрд грн в эквиваленте.

В целом, с начала полномасштабного вторжения со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил более 86,8 млрд грн, в октябре 2025 года — почти 4,6 млрд грн.

