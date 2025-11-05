Стало известно, когда и на какой срок заработает программа УЗ-3000 Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Стало известно, когда и на какой срок заработает программа УЗ-3000

Социальная инициатива УЗ-3000 заработает в декабре, будет действовать в месяцы низкого сезона, ориентировочно четыре месяца, но детальная механика программы еще не прорабатывается.

Об этом сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Юлией Свириденко и членами правительства.

Для кого создают программу

«В период низкого спроса на пассажирские перевозки у „Укрзализныции“ имеется 200−250 тысяч в месяц незаполненных мест в поездах дальнего следования. И именно их предлагает использовать для социальной программы», — отметил он.

По словам Перцовского, есть планы сфокусироваться в этой программе на пассажирах с прифронтовых территорий.

Гибкие тарифы и дополнительные сервисы

Чиновник добавил, что параллельно будут вводиться дополнительные сервисы и гибкое ценообразование для готовых платить — в категориях СВ, 1 класс, международные поезда. Соответствующие дополнительные доходы перекрывают стоимость поездок «за километры», чтобы не увеличивать потребность в государственном финансировании, хотя они все равно не перекроют потребности в субсидировании пассажирских перевозок.

Компенсация себестоимости и поддержка государства

Как отметил Перцовский, программа УЗ-3000 разворачивается параллельно со стартом системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Это улучшит ситуацию для железной дороги, а вместе с тем сохранит доступность поездок для всех украинцев.

«Курсирование пассажирских поездов субсидирует государство, как в большинстве европейских странах, поэтому важно, чтобы они задействовались максимально эффективно и как можно больше пассажиров могли путешествовать круглый год. Поддержка пассажирских перевозок — это средства налогоплательщиков, поэтому они должны ощутить этот эффект», — подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, бюджетное финансирование Укрзализныци в сложный период — это средства налогоплательщиков, поэтому граждане должны получить поддержку от компании.

«Мы создаем возможность путешествовать по программе УЗ-3000 и заполнить места, которые обычно остаются свободными… В то же время нужно понимать, что 16 млрд грн поддержки на следующий год не равняется программе в 3000 километров», — отметила Свириденко.

Глава правления АО «Укрзализныця» добавил, что без бюджетного финансирования для покрытия расходов Укрзализныци необходимо повысить тариф на грузовые перевозки на 60−70% процентов, но тогда бизнес перейдет на другие виды транспорта, ведь и так уже многие доставляют грузы автомобилями.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.