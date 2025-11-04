Правительство планирует направить около 14 миллиардов гривен на «Зимнюю поддержку»: кто сможет получить 6500 грн Сегодня 12:00 — Личные финансы

Правительство планирует направить около 14 миллиардов гривен на «Зимнюю поддержку»: кто сможет получить 6500 грн

Кабинет министров рассчитывает, что зимой 2025−2026 годов единовременное денежное пособие по программе «Зимняя поддержка» получат от 10 до 14 миллионов украинцев. На эти выплаты правительство планирует направить около 14 миллиардов гривен.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко на встрече с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».

Кто сможет получить пособие по программе «Зимняя поддержка»

По словам Свириденко, программа предусматривает две категории выплат: 1000 гривен для взрослых и детей, а также 6500 гривен для наиболее уязвимых групп населения.

«В прошлом году этой поддержкой воспользовались более 14 миллионов человек. Ожидаем, что в этот раз будет около 10 миллионов заявок, из них до 3 миллионов на детей», — отметила она.

Получить пособие не смогут лица, находящиеся за границей или на временно оккупированных территориях. Заявки на детей можно будет подать отдельно, имея свидетельство о рождении.

Программу планируют запустить 15 ноября 2025 года, а завершить прием заявок 15 декабря.

Полученные деньги можно будет направить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг или перевести на благотворительные счета Сил обороны или волонтерских фондов.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин объяснил, что в целом разные формы господдержки получают около 15 миллионов украинцев.

Кто сможет получить 6500 грн

В этом году правительство предусмотрело 4,4 миллиарда гривен на выплаты в размере 6500 грн для отдельных категорий граждан. В частности, их получат:

дети на попечении или попечительстве;

дети с инвалидностью;

дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа;

люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

дети из малоимущих семей до 18 лет;

одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

Денежные средства будут засчитываться на текущий счет со специальным режимом использования или на «Дія.Карту». Потратить их можно будет в течение 180 дней с момента зачисления на одежду, обувь, лекарства или витамины.

Ожидается, что эти выплаты получат более 660 тысяч человек.

Напомним, Finance.ua ранее сообщал , что 1 ноября Владимир Зеленский анонсировал новую программу «Зимней поддержки», которая будет похожа на прошлогоднюю, когда у всех украинцев была возможность потратить 1000 гривен на отдельные расходы. Пакет будет включать как уже запущенные программы, в частности, фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключение в прифронтовых районах и выплаты ВПЛ на дрова, так и новые меры поддержки.

В настоящее время правительство работает над запуском программ, среди которых:

возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины на зиму;

новое денежное пособие для украинцев, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПЛ, людей, потерявших работу из-за войны, и малообеспеченных семей;

новая программа бесплатных поездок по Украине для всех граждан от «Укрзализныци» — 3000 километров;

комплексная проверка здоровья для людей в возрасте 40+ этой зимой.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.