Бесплатные поездки до 3000 км: как будет работать новая программа «Укрзализныци»

Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать комплексную программу зимней поддержки граждан, которая должна заработать уже в декабре. Одним из ее направлений станет проект транспортной помощи «УЗ-3000», что позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до трех тысяч километров в пределах страны.

В «Укрзализныце» объяснили , как именно будет работать программа.

Зачем запускают «3000 км»

Программа должна разгрузить пиковые периоды, когда спрос на билеты самый большой. По данным компании, в августе железная дорога перевозит около 2,6 млн пассажиров, тогда как в феврале всего 1,9 млн. Благодаря «километрам» можно будет дозаполнять места в менее загруженные месяцы без дополнительных рейсов до 250 тыс. мест в месяц.

Кроме того, дополнительные поездки в низкий сезон должны стимулировать развитие внутреннего туризма.

Программа также позволит пассажирам, которым время поездки не принципиально, путешествовать вне пиковых дней. Например, вместо пятницы вечером во Львов отправляться во вторник или утром.

В декабре, когда нагрузка на перевозку растет, приоритет будет предоставляться жителям прифронтовых общин, которые больше всего страдают от обстрелов и обесточений.

Почему именно 3000 км

Это расстояние символически соответствует самому длинному железнодорожному маршруту в Украине туда и обратно от Запорожья до Ужгорода. Программа включает только внутренние поездки дальнего следования, не включая премиум-категории.

Если пассажир не использует свои километры, предусмотрена возможность направить их на другие нужды.

Кто будет финансировать программу

Проект реализуется параллельно со стартом государственной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Это должно улучшить финансовое состояние железной дороги и обеспечить доступность путешествий для граждан.

Дополнительные пассажиры, путешествующие за «километры», будут дополнять свободные места без существенного увеличения расходов. Государство уже субсидирует курсирование пассажирских поездов, поэтому эффективное использование мест позволит оптимизировать эти средства.

Параллельно Укрзализныця будет развивать платные сервисы в категориях СВ, первого класса и международных перевозках. Полученные доходы будут частично покрывать стоимость бесплатных поездок.

Как это повлияет на отрасль

В компании отмечают, что запуск УЗ-3000 происходит одновременно с переходом на новую систему государственной поддержки пассажирских перевозок. Это должно стабилизировать финансовую ситуацию в отрасли и сохранить рабочие места.

Украина постепенно переходит в европейскую модель, когда государство компенсирует реальную стоимость перевозок. Такой подход начнут реализовывать в 2025 году и продолжат в 2026 году.

«Это европейская практика и, конечно, для нас в Украине сейчас это очень актуально: большинство «не потянет» билеты по их реальной цене, а сохранять железнодорожные маршруты, в том числе в прифронтовые города, жизненно необходимо. Финансирование нужно, чтобы выплачивать бесперебойно зарплаты железнодорожникам, оперативно восстанавливать инфраструктур в компании.

В УЗ добавили, что компенсация от государства накладывает и ответственность на железную дорогу: давать людям, украинским пассажирам, в том числе из прифронтовых общин, действенную поддержку, расширять их возможности путешествовать, делать важные поездки доступными, в том числе и тем, кому на это сегодня не хватает средств.

Что войдет в пакет «зимней поддержки»:

возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины на зиму;

новое денежное пособие для украинцев, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПЛ, людей, потерявших работу из-за войны, и малообеспеченных семей;

новая программа бесплатных поездок по Украине для всех граждан от «Укрзализныци» — 3000 километров;

комплексная проверка здоровья для людей в возрасте 40+ этой зимой.

