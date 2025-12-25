0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нужно ли уведомлять налоговую о продаже недвижимости — разъяснение ГНС

Личные финансы
72
Нужно ли уведомлять налоговую о продаже недвижимости — разъяснение ГНС
Нужно ли уведомлять налоговую о продаже недвижимости — разъяснение ГНС
Физическое лицо не обязано самостоятельно уведомлять налоговую об отчуждении жилой или нежилой недвижимости.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Одесской области.
Органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество передают налоговой информацию об объектах, в отношении которых у физических и юридических лиц возникает или прекращается право собственности.

Обязанности органов регистрации

Органы государственной регистрации обязаны в течение 15 дней после завершения налогового квартала предоставлять налоговой ведомости, необходимые для расчета налога на недвижимое имущество. Информация предоставляется по состоянию на первое число квартала.
Органы, ответственные за ведение Единого государственного демографического реестра, передают данные о регистрации или снятии с регистрации места жительства физических лиц, а также о недействительных паспортах не позднее следующего рабочего дня после внесения таких сведений в реестр.

Уплата налога при отсутствии данных в налоговых базах

Если плательщик предоставляет в налоговую правоустанавливающие документы на недвижимость, которой нет в базе ГНС, налог уплачивается на основании этих документов. Это продолжается до того момента, когда налоговая получит официальные данные от органов государственной регистрации о переходе права собственности.

Когда нужна сверка данных

Если возникают разногласия между информацией налоговой и данными из оригиналов документов на право собственности, физическое лицо может обратиться в контролирующий орган по своему налоговому адресу. Для этого нужно подать письменное заявление о сверке данных относительно объектов недвижимости, в том числе их долей.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems