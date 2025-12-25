Нужно ли уведомлять налоговую о продаже недвижимости — разъяснение ГНС Сегодня 16:50 — Личные финансы

Физическое лицо не обязано самостоятельно уведомлять налоговую об отчуждении жилой или нежилой недвижимости.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Одесской области.

Органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество передают налоговой информацию об объектах, в отношении которых у физических и юридических лиц возникает или прекращается право собственности.

Обязанности органов регистрации

Органы государственной регистрации обязаны в течение 15 дней после завершения налогового квартала предоставлять налоговой ведомости, необходимые для расчета налога на недвижимое имущество. Информация предоставляется по состоянию на первое число квартала.

Органы, ответственные за ведение Единого государственного демографического реестра, передают данные о регистрации или снятии с регистрации места жительства физических лиц, а также о недействительных паспортах не позднее следующего рабочего дня после внесения таких сведений в реестр.

Уплата налога при отсутствии данных в налоговых базах

Если плательщик предоставляет в налоговую правоустанавливающие документы на недвижимость, которой нет в базе ГНС, налог уплачивается на основании этих документов. Это продолжается до того момента, когда налоговая получит официальные данные от органов государственной регистрации о переходе права собственности.

Когда нужна сверка данных

Если возникают разногласия между информацией налоговой и данными из оригиналов документов на право собственности, физическое лицо может обратиться в контролирующий орган по своему налоговому адресу. Для этого нужно подать письменное заявление о сверке данных относительно объектов недвижимости, в том числе их долей.

