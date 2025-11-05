Когда в Киеве установят главную елку страны: где возьмут деньги
Главную елку страны, по традиции, установят на Софийской площади. Как и в предыдущие годы, город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию — это возьмут на себя меценаты.
Об этом сообщила КГГА.
Инициатором устройства лаконичной рождественской локации выступило ООО «Глобал-Декор», которое берет на себя ответственность за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций, а также все связанное ресурсное и финансовое обеспечение.
Что там будет
По согласованию Совета обороны столицы на Софийской площади установят главную новогоднюю елку, небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков.
Организаторы обязали соблюдать режим ограничения использования электрической энергии и мер безопасности.
Подготовительные работы планируется начать с 8 ноября. Сама локация традиционно заработает в День святого Николая — 6 декабря 2025 года. Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут.
Совет обороны рекомендует районным в г. Киеве госадминистрациям и другим субъектам хозяйствования ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время празднования Рождества Христова и Нового 2026 года.
