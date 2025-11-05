0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда в Киеве установят главную елку страны: где возьмут деньги

Казна и Политика
27
Когда в Киеве установят главную елку страны: где возьмут деньги
Когда в Киеве установят главную елку страны: где возьмут деньги
Главную елку страны, по традиции, установят на Софийской площади. Как и в предыдущие годы, город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию — это возьмут на себя меценаты.
Об этом сообщила КГГА.
Инициатором устройства лаконичной рождественской локации выступило ООО «Глобал-Декор», которое берет на себя ответственность за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций, а также все связанное ресурсное и финансовое обеспечение.

Что там будет

По согласованию Совета обороны столицы на Софийской площади установят главную новогоднюю елку, небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков.
Организаторы обязали соблюдать режим ограничения использования электрической энергии и мер безопасности.
Подготовительные работы планируется начать с 8 ноября. Сама локация традиционно заработает в День святого Николая — 6 декабря 2025 года. Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут.
Совет обороны рекомендует районным в г. Киеве госадминистрациям и другим субъектам хозяйствования ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время празднования Рождества Христова и Нового 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems