Украина показала лучший результат за три года в отчете Еврокомиссии Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Украина показала лучший результат за три года в отчете Еврокомиссии

Европейская Комиссия в отчете о расширении, обнародованном во вторник, 4 ноября, впервые заявила, что Украина демонстрирует рекордное продвижение в большинстве ключевых сфер реформ и готова к открытию 1-го, 2-го и 6-го кластеров переговоров.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

«Лучший отчет о расширении за последние три года — такова будет оценка усилий Украины на пути к вступлению в ЕС. Европейская Комиссия впервые признала наш рекордный прогресс в большинстве сфер реформ», — написал Качка.

По его словам, документ содержит 36 оценок по разным разделам и дорожным картам.

«Во всех без исключения разделах зафиксирован прогресс. Мы движемся быстрее, чем в прошлом году. Улучшение динамики реформ наблюдается в 15 главах, а в 12 из них прогресс оценен как высокий (good progress). Ни один из разделов не продемонстрировал снижение уровня подготовки к вступлению», — уточнил он.

Качка добавил, что в 11 разделах Украины повысили общую оценку — это лучший показатель с момента получения статуса кандидата.

«По уже привычной методологии в Украине средний уровень прогресса составляет 3,16 — прирост +0,39 (в прошлом году — всего +0,01). Общий уровень подготовки вырос до 2,53 — плюс 0,32 (в прошлом году — +0,025)», — привел данные вице-премьер.

Он подчеркнул, что критики в отчете нет — вместо этого содержатся рекомендации на дальнейшую работу, которые полностью согласуются со скрининговыми отчетами и дорожными картами. В сфере правосудия и антикоррупции Еврокомиссия отмечает системность работы украинских институтов.

«Европейская Комиссия видит, что Украина переходит от принятия законов к реальному внедрению европейских стандартов — в сфере госуправления, судебной системы, экономики, цифровизации и образования. Мы будем это беречь и развивать», — подчеркнул Качка.

Он также поблагодарил президента, Верховную Раду и Правительство за совместную работу на пути к ЕС.

«Комиссия подтвердила готовность к открытию 1-го, 2-го и 6-го кластеров переговоров. Остальные находятся в хорошей динамике, чтобы быть открытыми до конца года», — подытожил он.

Вступление Украины в ЕС

Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры о вступлении Украины из-за позиции Будапешта. Пророссийское правительство Венгрии ветировало старт переговорного процесса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.