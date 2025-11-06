0 800 307 555
Кабмин доработал Госбюджет-2026: что изменится

Казна и Политика
9
Кабинет Министров завершил подготовку проекта Государственного бюджета Украины на 2026 год ко второму чтению в Верховной Раде.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в ходе заседания правительства.
«Все решения в этом документе нарабатывались в контексте ключевых приоритетов бюджета — безопасность, оборона и социальная устойчивость. Весь объем своих поступлений правительство направляет на Силы Обороны. В то же время важно обеспечение достойной оплаты труда в социальной сфере, поэтому заложили в следующем году повышение зарплат врачам и педагогам», — сообщила Юлия Свириденко.
Она подчеркнула, что правительство постоянно в поиске дополнительных ресурсов — как внутренних, так и внешних — для обеспечения всех необходимых расходов и обязательств.

Что изменилось перед вторым чтением

Для сбалансирования оборонных и социальных нужд правительство обновило показатели бюджета.
Общий объем доходов увеличен на 27,8 млрд грн, в частности, благодаря повышению ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%.
Расходы выросли на 33,6 млрд грн. Из этой суммы 18,9 млрд грн будут направлены в резервный фонд, а 6,6 млрд грн используют на поэтапное повышение зарплат не только учителям, но и преподавателям университетов и колледжей на 50% в течение года.
«Рассчитываем на поддержку народных депутатов и надеемся на скорейшее принятие Госбюджета-2026», — отметила глава правительства.

Основные параметры бюджета

Как добавили в Министерстве финансов, главная логика документа остается неизменной — максимальное направление ресурсов на оборону и устойчивость государства с обеспечением сбалансированных социальных и экономических приоритетов.
«По сравнению с первым чтением доходы государственного бюджета увеличены на 27,8 млрд грн, расходы — на 33,6 млрд грн, а предельный объем дефицита — на 5,8 млрд грн. По результатам доработки доходы госбюджета (без межбюджетных трансфертов) определены в сумме 2 трлн 85 837,4 млрд грн, дефицит — 1 трлн 900 млрд грн, что составляет 18,4% ВВП», — уточнили в Минфине.
Инфографика: mof.gov.ua
Инфографика: mof.gov.ua
Планируется увеличение доходов государственного бюджета благодаря изменениям в налоговой сфере и уточнению прогнозов поступлений. В частности, повышение ставки налога на прибыль банковских учреждений с 25% до 50% обеспечит дополнительно около 30 млрд грн. Часть этого налога, которая раньше зачислялась в местные бюджеты, направлена ​​в специальный фонд государственного бюджета — еще 4,3 млрд грн.
Дополнительные доходы ожидаются также от увеличения дивидендов ПАО «Украинская финансовая жилищная компания» — +1,3 млрд грн.
Рост расходов обусловлен уточнением и усилением приоритетных направлений финансирования. Дополнительные ресурсы направят, в частности, на:
  • резервный фонд: +18,9 млрд грн (в общей сложности 54,5 млрд грн) для оперативного реагирования на вызовы военного времени;
  • оплату труда преподавателей: +6,6 млрд грн (в общей сложности 190,5 млрд грн) — поэтапное повышение (в течение года) на 50% уровня оплаты труда не только учителям школ, но и педагогическим и научно-педагогическим работникам заведений высшего образования и заведений профессионального образования государственной формы собственности;
  • публичные инвестиционные проекты: +4,3 млрд грн (в общей сложности 107,2 млрд грн) — включает продолжение программы обновления пассажирских вагонов;
  • государственную жилищную политику: +1,3 млрд грн (в общей сложности 46,5 млрд грн) — через ПАО «Украинская финансовая жилищная компания».
Также предусмотрено возвращение в государственный бюджет 1,4 млрд грн, ранее внесенных в уставный капитал ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» и неиспользованных по назначению.

Справка Finance.ua:

  • 22 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Главным приоритетом остаются расходы на оборону, но после нынешней паузы правительство также планирует повысить социальные стандарты;
  • предполагалось, что расходы бюджета-2026 составят 4,8 трлн грн, доходы — 2,8 трлн грн. Бюджет подготовлен по сценарию, который предполагает, что война будет продолжаться в течение всего года. Поэтому все налоговые поступления планируется направить на оборону, а остальные расходы будут профинансированы за счет международной помощи.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
