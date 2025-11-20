Доля банков в ВВП Украины 2%, но они платят треть налогов — глава НБУ Вчера 08:03

Доля банков в ВВП Украины 2%, но они платят треть налогов — глава НБУ

Банки, работающие в Украине, составляют всего 2% ВВП Украины. При этом они платят в бюджет треть налогов.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«Вокруг банковской системы уже третий год подряд происходят определенные процессы, которые, по моему мнению, не идут нам на пользу. Ну, в частности, мы с вами видим ситуацию с исключительным налогообложением в третий раз ставкой 50% налога на прибыль», — заявил Пышный.

Вклад банков в ВВП Украины

По его словам, банковская система генерирует сейчас треть всех налогов и сборов, которые собирает украинский бюджет.

«В 15 раз больше украинская банковская система платит в бюджет, чем ее доля в ВВП. Ну это, в действительности, в известной степени нонсенс: 2% доля в ВВП, а доля уплаты в государственный бюджет налогов и сборов — треть», — заявил Пышный.

Читайте также Комитет Рады поддержал повышение налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году

Он отметил, что банковский рынок в Украине — самый прозрачный, понятный, контролируемый и, в известной степени, зарегулированный сектор украинской экономики.

«Мы на самом деле должны быть глубоко осознавать, насколько важна банковская система, насколько важную функцию она выполняет. Когда я слышу о том, что нужно на самом деле идти в банки и брать у них деньги и думать о возврате этих денег во вторую очередь, я хотел бы, чтобы вы помнили, что банки оперируют вашими деньгами, вашими вкладами, вашими депозитами, счетами ваших предприятий. Поэтому их финансовая устойчивость должна быть такой же важной для вас, как для предпринимателей, когда принимаете решение относительно того, обращаться в банк за кредитованием или нет. Но банки кредитуют», — добавил глава НБУ.

Читайте также Банкам может понадобиться докапитализация в случае повышения налога — НБУ

Пышный объяснил, что НБУ работал над возобновлением кредитования и это удалось, ведь последние два года гривневое кредитование растет более чем на 30% в год. По его словам, эти кредиты инвестируются в основные производственные мощности.

Глава НБУ спрогнозировал, что парламент примет решение о взыскании с банков 50% налога на прибыль и вследствие этого финансовая стабильность не будет подорвана, потому что банки в хорошей форме.

В то же время Пышный отметил, что непрогнозируемая налоговая политика влияет на привлекательность банков, которые государство хочет продать, и на уровень кредитования.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.