Белый дом одобрил законопроект о новых санкциях против рф

Белый дом одобрил законопроект о новых «сокрушительных санкциях» против россии, заявил сенатор Линдси Грэм.

Как пишет CNN , Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал лидера сенатского большинства Джона Тьюна продвинуть в Конгрессе этот законопроект.

«В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну: „Внесите законопроект“», — сказал Грэм.

Он также добавил, что Белый дом направил ему заявление «около двух часов назад» о том, что они «одобрили законопроект».

Законопроект Грэма, который теперь поддерживают более 80 сенаторов, позволит президенту ввести вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, покупающих российский уран, газ и нефть.

«Если вы хотите, чтобы путин сидел за столом переговоров, успешный план из 28 или 12 пунктов невозможен, если путин не поверит, что мы продолжим военную поддержку Украины и что мы будем преследовать тех, кто покупает дешевую российскую нефть», — сказал Грэм, объяснив, что Конгресс должен принять законопроект, чтобы получить «рычаг влияния» на переговорах с президентом россии владимиром путиным.

Тьюн поддержал эту позицию, заявив журналистам: «Мы хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы предоставить администрации инструменты, необходимые для содействия и достижения мирного урегулирования между россией и Украиной».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы сейчас работают над законопроектом о введении санкций в отношении любой страны, ведущей бизнес с россией. Он подчеркнул, что предложенный Сенатом законопроект «его устраивает».

Кроме того, лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил в октябре, что готов вынести на голосование законопроект о санкциях против россии, который давно продвигает сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины, но не хочет «ставить себе жесткие сроки».

