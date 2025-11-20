Критические предприятия смогут формировать собственные группы ПВО
Кабинет Министров принял решение, открывающее для предприятий возможность приобщаться к формированию групп противовоздушной обороны во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины. Решение вводится без дополнительного финансирования из государственного бюджета.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Документ является частью плана комплексного усиления системы противовоздушной защиты Украины — механизма, уплотняющего воздушный щит страны и укрепляющего безопасность стратегических объектов.
«Государство впервые открывает возможность предприятиям участвовать в защите критической инфраструктуры и поддерживает их усилия», — подчеркнул министр обороны Денис Шмыгаль.
Основные нововведения
- Единое управление. Группы ПВО будут работать по командам военного командования в рамках объединенной системы управления Воздушных сил.
- Координация. Руководители групп будут действовать в цифровой системе управления ПВО, что обеспечит оперативное взаимодействие и понимание воздушной обстановки.
- Доступ к средствам. Предприятия смогут закупать или получать средства ПВО по решению военного командования или согласованным процедурам Минобороны.
- Безопасность. В состав групп войдут работники предприятий, которые прошли медицинские осмотры, не судимы и получили допуск от Службы безопасности Украины.
Зачем это нужно
Предприятия получают управляемый механизм усиления защиты собственных объектов. Размещение дополнительных сенсоров, систем и специалистов в критических точках позволяет быстрее обнаруживать и поражать цели. Реакция на угрозы становится более оперативной, поскольку группы работают ближе к местам возможных атак.
Кто может присоединиться
К участию могут присоединиться операторы критической инфраструктуры, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта и водоснабжения. Также могут присоединиться предприятия, которые имеют соответствующие ресурсы, опыт или выполняют одно из требований:
- осуществляют охранную деятельность;
- имеют разрешение на работу со взрывчатыми материалами;
- получили право на производство боеприпасов или взрывчатых веществ.
Все участники проходят обучение по программам Воздушных Сил и действуют под управлением военного командования.
Как это работает
- Предприятие подает обращение с информацией о себе, ресурсах и составе будущей группы.
- Минобороны проверяет соответствие требованиям безопасности и выдает разрешение на создание группы.
- После согласования предприятие действует в системе управления Воздушных Сил — получает задачи, координируется и отчитывается по результатам.
