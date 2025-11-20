Критические предприятия смогут формировать собственные группы ПВО Вчера 11:41

Критические предприятия смогут формировать собственные группы ПВО

Кабинет Министров принял решение, открывающее для предприятий возможность приобщаться к формированию групп противовоздушной обороны во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины. Решение вводится без дополнительного финансирования из государственного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Документ является частью плана комплексного усиления системы противовоздушной защиты Украины — механизма, уплотняющего воздушный щит страны и укрепляющего безопасность стратегических объектов.

Читайте также Украина получит от Великобритании более 5 тыс. ракет для ПВО и 283 млн фунтов помощи

«Государство впервые открывает возможность предприятиям участвовать в защите критической инфраструктуры и поддерживает их усилия», — подчеркнул министр обороны Денис Шмыгаль.

Основные нововведения

Единое управление. Группы ПВО будут работать по командам военного командования в рамках объединенной системы управления Воздушных сил.

Координация. Руководители групп будут действовать в цифровой системе управления ПВО, что обеспечит оперативное взаимодействие и понимание воздушной обстановки.



Доступ к средствам. Предприятия смогут закупать или получать средства ПВО по решению военного командования или согласованным процедурам Минобороны.



Безопасность. В состав групп войдут работники предприятий, которые прошли медицинские осмотры, не судимы и получили допуск от Службы безопасности Украины.



Зачем это нужно

Предприятия получают управляемый механизм усиления защиты собственных объектов. Размещение дополнительных сенсоров, систем и специалистов в критических точках позволяет быстрее обнаруживать и поражать цели. Реакция на угрозы становится более оперативной, поскольку группы работают ближе к местам возможных атак.

Кто может присоединиться

К участию могут присоединиться операторы критической инфраструктуры, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта и водоснабжения. Также могут присоединиться предприятия, которые имеют соответствующие ресурсы, опыт или выполняют одно из требований:

осуществляют охранную деятельность;

имеют разрешение на работу со взрывчатыми материалами;

получили право на производство боеприпасов или взрывчатых веществ.

Все участники проходят обучение по программам Воздушных Сил и действуют под управлением военного командования.

Как это работает

Предприятие подает обращение с информацией о себе, ресурсах и составе будущей группы. Минобороны проверяет соответствие требованиям безопасности и выдает разрешение на создание группы. После согласования предприятие действует в системе управления Воздушных Сил — получает задачи, координируется и отчитывается по результатам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.