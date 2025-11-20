Критические предприятия смогут формировать собственные группы ПВО

0 800 307 555
Кабинет Министров принял решение, открывающее для предприятий возможность приобщаться к формированию групп противовоздушной обороны во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины. Решение вводится без дополнительного финансирования из государственного бюджета.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Документ является частью плана комплексного усиления системы противовоздушной защиты Украины — механизма, уплотняющего воздушный щит страны и укрепляющего безопасность стратегических объектов.
«Государство впервые открывает возможность предприятиям участвовать в защите критической инфраструктуры и поддерживает их усилия», — подчеркнул министр обороны Денис Шмыгаль.

Основные нововведения

  • Единое управление. Группы ПВО будут работать по командам военного командования в рамках объединенной системы управления Воздушных сил.
  • Координация. Руководители групп будут действовать в цифровой системе управления ПВО, что обеспечит оперативное взаимодействие и понимание воздушной обстановки.
  • Доступ к средствам. Предприятия смогут закупать или получать средства ПВО по решению военного командования или согласованным процедурам Минобороны.
  • Безопасность. В состав групп войдут работники предприятий, которые прошли медицинские осмотры, не судимы и получили допуск от Службы безопасности Украины.

Зачем это нужно

Предприятия получают управляемый механизм усиления защиты собственных объектов. Размещение дополнительных сенсоров, систем и специалистов в критических точках позволяет быстрее обнаруживать и поражать цели. Реакция на угрозы становится более оперативной, поскольку группы работают ближе к местам возможных атак.

Кто может присоединиться

К участию могут присоединиться операторы критической инфраструктуры, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта и водоснабжения. Также могут присоединиться предприятия, которые имеют соответствующие ресурсы, опыт или выполняют одно из требований:
  • осуществляют охранную деятельность;
  • имеют разрешение на работу со взрывчатыми материалами;
  • получили право на производство боеприпасов или взрывчатых веществ.
Все участники проходят обучение по программам Воздушных Сил и действуют под управлением военного командования.

Как это работает

  1. Предприятие подает обращение с информацией о себе, ресурсах и составе будущей группы.
  2. Минобороны проверяет соответствие требованиям безопасности и выдает разрешение на создание группы.
  3. После согласования предприятие действует в системе управления Воздушных Сил — получает задачи, координируется и отчитывается по результатам.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems