Из-за схем на рынке кофе бюджет теряет более миллиарда гривен — Гетманцев Вчера 16:27

Из-за схем на рынке кофе бюджет теряет более миллиарда гривен — Гетманцев

В Украине фиксируется масштабная тенизация рынка кофе, что приводит к значительным бюджетным потерям.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его данным, каждый год примерно каждая третья тонна кофе импортируется контрабандой — под видом цикория или без какого-либо декларирования. Наибольшие объемы растаможки приходятся на Киевскую и Львовскую таможни.

Проблемы не ограничиваются этапом ввоза. По данным Гетманцева, в схемах продажи нелегального кофе за наличные деньги задействованы как рынки, так и крупные торговые сети, работающие через сеть ФЛП. В результате потери государственного бюджета оцениваются более чем в 1 млрд грн в год.

Налоговые показатели отрасли ухудшаются

За девять месяцев 2025 года финансовые результаты отрасли демонстрируют негативную динамику:

уровень уплаты НДС вырос до 1,45% (+0,28 п.п. к 2024 году), но все еще ниже на 0,46 п.п. по сравнению с 2023;

налог на прибыль снизился до 0,85% (-0,09 п.п.).

Зарплаты значительно ниже рыночных

Одним из ключевых индикаторов тенизации является уровень оплаты труда.

Средняя зарплата в отрасли составляет 12,9 тыс. грн, тогда как, по данным work.ua, рыночный уровень достигает 22 тыс. грн.

В общей сложности 89% плательщиков платят зарплаты ниже рыночных, а у более 18% предприятий средняя оплата труда даже ниже минимальной, что указывает на использование схем уклонения от уплаты налогов.

Учитывая высокую долю теневых операций на рынке кофе, Гетманцев обратился к БЭБ и ГНС с призывом усилить налоговый контроль и безотлагательно принять меры для детенизации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.