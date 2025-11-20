Из-за схем на рынке кофе бюджет теряет более миллиарда гривен — Гетманцев
В Украине фиксируется масштабная тенизация рынка кофе, что приводит к значительным бюджетным потерям.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его данным, каждый год примерно каждая третья тонна кофе импортируется контрабандой — под видом цикория или без какого-либо декларирования. Наибольшие объемы растаможки приходятся на Киевскую и Львовскую таможни.
Проблемы не ограничиваются этапом ввоза. По данным Гетманцева, в схемах продажи нелегального кофе за наличные деньги задействованы как рынки, так и крупные торговые сети, работающие через сеть ФЛП. В результате потери государственного бюджета оцениваются более чем в 1 млрд грн в год.
Налоговые показатели отрасли ухудшаются
За девять месяцев 2025 года финансовые результаты отрасли демонстрируют негативную динамику:
- уровень уплаты НДС вырос до 1,45% (+0,28 п.п. к 2024 году), но все еще ниже на 0,46 п.п. по сравнению с 2023;
- налог на прибыль снизился до 0,85% (-0,09 п.п.).
Зарплаты значительно ниже рыночных
Одним из ключевых индикаторов тенизации является уровень оплаты труда.
- Средняя зарплата в отрасли составляет 12,9 тыс. грн, тогда как, по данным work.ua, рыночный уровень достигает 22 тыс. грн.
- В общей сложности 89% плательщиков платят зарплаты ниже рыночных, а у более 18% предприятий средняя оплата труда даже ниже минимальной, что указывает на использование схем уклонения от уплаты налогов.
Учитывая высокую долю теневых операций на рынке кофе, Гетманцев обратился к БЭБ и ГНС с призывом усилить налоговый контроль и безотлагательно принять меры для детенизации.
