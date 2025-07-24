Сколько теряет Украина из-за схем «черного» зерна — Finance.ua

Сколько теряет Украина из-за схем «черного» зерна Сегодня 06:54 — Аграрный рынок

Сколько теряет Украина из-за схем «черного» зерна

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил , что сделки с «черным» зерном стоят государству миллиарды гривен ежегодно. Компании, покупающие культуру за наличные, продают ее за границу в большинстве случаев по фиктивным документам.

Ущерб от незаконной покупки зерна

«Черные компании, покупающие зерно за кэш, экспортируют это зерно за границу — в большинстве случаев по фиктивным документам», — сказал Гетманцев.

По его словам, иногда зерно оформляют как смеси или какие-то отходы, не платя налоги. Таким образом, в Украину не возвращается валютная выручка.

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Так, с конца прошлого года государство активизировало меры, чтобы побороть это негативное явление. Депутат уточнил, что работа продолжается по нескольким направлениям:

введена обязательная регистрация плательщиками НДС для всех экспортеров зерна;

введен режим экспортного обеспечения, согласно которому компания может экспортировать зерно только в пределах того лимита налогового кредита, который у нее есть, путем регистрации налоговых накладных;

усиленная работа в сфере трансфертного ценообразования, чтобы зерно не шло на перепродажу по заниженной цене с целью уклонения от налогообложения.

Гетманцев заметил, что благодаря этому только за первые несколько месяцев был остановлен схемный экспорт украинского зерна на 2 миллиарда гривен.

В то же время этому способствовало принятие антиофшорного закона и открытие рынка земли, что позволило легализовать огромную площадь территорий, которая раньше обрабатывалась в черную.

Источники «черного» рынка зерна

По словам Гетманцева, рынок «черного» зерна держится на двух источниках:

незаконное использование государственной земли, которая до сих пор не передана в частные руки или в аренду, и обрабатывается нелегально, согласно договоренностям;

единоличники с несколькими гектарами земли, которые их возделывают своими силами, своими средствами и принципиально не хотят оформляться фермерами.

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Таким образом, во взаимодействии правоохранителей, таможенников и налоговиков сейчас лежит окончательное решение вопроса рынка «черного» зерна.

«Убежден в том, что осталось немного усилий для того, чтобы рынок зерновых в Украине был цивилизованным. Чтобы мы могли действительно быть одним из крупнейших экспортеров зерна в мире и зарабатывать на этом деньги в государственный бюджет, валютную выручку стране», — подытожил нардеп.

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