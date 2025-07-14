Минсельхоз США снизил прогноз производства пшеницы для Украины в 2025/26 МГ на 4,35% — Finance.ua

Минсельхоз США снизил прогноз производства пшеницы для Украины в 2025/26 МГ на 4,35% Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

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Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило в июльском прогнозе для Украины ожидания по производству пшеницы в 2025—2026 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 1 млн тонн по сравнению с прогнозом в июне — до 22 млн тонн (на 4,35%), для кукурузы не изменило, а для сои повысило на 1 млн тонн — до 7 млн тонн (на 15,15%).

По прогнозу американского ведомства, обнародованному на его сайте, экспорт пшеницы из Украины снижен на 1 млн тонн — до 15,5 млн тонн, конечные запасы повышены на 0,1 млн тонн — до 1,59 млн тонн.

Урожай кукурузы в Украине в 2025/26 МГ ожидается на уровне 30,5 млн тонн, экспорт — 24 млн тонн, конечные запасы — 0,6 млн тонн.

«Прогнозы мирового предложения и спроса на сою на 2025/26 год предусматривают увеличение предложения, увеличение объемов переработки, уменьшение экспорта и увеличение конечных запасов. (…) Самым большим сюрпризом стала Украина, где объем производства был резко повышен на 1 млн тонн — до 7,6 млн тонн. Это не только выше предыдущего прогноза, но и превышает рекорд прошлого сезона (7 млн тонн). Мирговое производство сои увеличено из-за увеличения прогноза производства для Украины на основе данных правительства о ходе посева», — отмечается в отчете.

Минсельхоз США прогнозирует мировое производство пшеницы в 2025/26 МГ на уровне 808,5 млн тонн (-0,04 млн тонн к прошлому сезону).

«Прогнозируется снижение объемов ее поставок на 0,4 млн тонн, до 1 млрд 072,1 млн тонн сокращения начальных запасов для многих стран за счет снижения производства в Канаде, Украине и Иране, что компенсирует увеличение объема производства в Казахстане, ЕС, Пакистане и россии. Глобальное потребление вырастет на 0,8 млн тонн, до 810,6 млн тонн, в основном за счет роста расходов и переходных остатков в Казахстане и Таиланде», — говорится в июльском отчете.

Отмечается, что мировая торговля снизится на 1,3 млн тонн, до 213,1 млн тонн из-за сокращения экспорта из ЕС и Украины, что лишь частично компенсируется ростом экспорта из россии и США. Прогнозируемые глобальные конечные запасы на 2025/26 МГ уменьшены на 1,2 млн тонн, до 261,5 млн тонн, главным образом из-за сокращения ожиданий для Канады и ЕС.

Минсельхоз США также прогнозирует мировое производство кукурузы в 2025/26 МГ на уровне 1 млрд 263,66 млн тонн (-2,32 млн тонн к предыдущему сезону).

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