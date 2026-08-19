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Сколько тонн украинского урожая похитила рф

Аграрный рынок
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Сколько тонн украинского урожая похитила рф
Сколько тонн украинского урожая похитила рф
На временно оккупированных территориях Украины в 2026 году засеяно около 3,5 млн га, а потенциальный совокупный урожай зерновых и масличных культур, оказываемый под контролем оккупантов, оценивается в 9,3 млн тонн.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
Около 20% украинских сельхозугодий находятся под временной оккупацией.
«Сегодня единственным источником информации о состоянии сельского хозяйства на временно оккупированных территориях есть спутниковые снимки. Мы видим каждый засеянный гектар и можем высчитать потенциал выращенного урожая. В то же время, спутник фиксирует лишь факт выращивания. Детали о том, как именно оккупанты распоряжаются этим зерном не знаем. Но есть факт: земля выращивает украинский урожай, и каждая тонна этого зерна находится под нашим мониторингом и учетом», — подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
Прогноз сбора по основным культурам на ВОТ:
  • пшеница: ~1,8 млн га → 5,5 млн т;
  • ячмень: ~600 тыс. га → 1,3 млн т;
  • подсолнечник: ~800 тыс. га → 1,3 млн т;
  • кукуруза: ~150 тыс. га → ~50 тыс. т;
  • рапс: ~120 тыс. га → 250 тыс. т.
По словам министерства, систематический мониторинг неподконтрольных территорий необходим для документирования ущерба, причиненного агросектору, и противодействия незаконному обороту похищенной сельхозпродукции на международных рынках.
По материалам:
Finance.ua
Аграрии
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