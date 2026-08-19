Сколько тонн украинского урожая похитила рф Сегодня 05:42 — Аграрный рынок

Сколько тонн украинского урожая похитила рф

На временно оккупированных территориях Украины в 2026 году засеяно около 3,5 млн га, а потенциальный совокупный урожай зерновых и масличных культур, оказываемый под контролем оккупантов, оценивается в 9,3 млн тонн.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Около 20% украинских сельхозугодий находятся под временной оккупацией.

«Сегодня единственным источником информации о состоянии сельского хозяйства на временно оккупированных территориях есть спутниковые снимки. Мы видим каждый засеянный гектар и можем высчитать потенциал выращенного урожая. В то же время, спутник фиксирует лишь факт выращивания. Детали о том, как именно оккупанты распоряжаются этим зерном не знаем. Но есть факт: земля выращивает украинский урожай, и каждая тонна этого зерна находится под нашим мониторингом и учетом», — подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Прогноз сбора по основным культурам на ВОТ:

пшеница: ~1,8 млн га → 5,5 млн т;

ячмень: ~600 тыс. га → 1,3 млн т;

подсолнечник: ~800 тыс. га → 1,3 млн т;

кукуруза: ~150 тыс. га → ~50 тыс. т;

рапс: ~120 тыс. га → 250 тыс. т.

По словам министерства, систематический мониторинг неподконтрольных территорий необходим для документирования ущерба, причиненного агросектору, и противодействия незаконному обороту похищенной сельхозпродукции на международных рынках.

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