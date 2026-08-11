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Минагрополитики сократило прогноз экспорта зерна из Украины

Аграрный рынок
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Минагрополитики сократило прогноз экспорта зерна из Украины
Минагрополитики сократило прогноз экспорта зерна из Украины
Украина снизила прогноз экспорта зерна в 2026/27 МГ до 38−40 млн т из-за усиления российских атак на черноморскую портовую инфраструктуру.
Ранее Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства ожидало, что в текущем сезоне поставки зерна на внешние рынки составят около 43 млн т.
Замминистра Тарас Высоцкий сообщил Reuters, что новый прогноз стал первой официальной оценкой экспортного потенциала после усиления атак в конце июля, фактически остановивших отгрузку через порты Большой Одессы. Таким образом, по сравнению с предварительной оценкой, экспорт может сократиться на 3−5 млн т, или до 12%.
Ситуация остается критичной для украинского агроэкспорта, поскольку морскими портами традиционно отгружается более 90% экспортного зерна. В последние недели россия почти ежедневно атакует украинские черноморские порты, экспортные терминалы, а также суда, направляющиеся в порты или выходящие из них.
Сокращение возможностей для экспорта создает дополнительное давление и на внутреннюю инфраструктуру хранения. По оценке министерства, из-за накопления зерна внутри страны дефицит элеваторных мощностей может достичь 11 млн т. Это особенно критично накануне массового поступления на рынок нового урожая кукурузы и масличных культур.
Ограничение работы морских портов также чревато аграрному сектору значительными финансовыми потерями. Ранее Высоцкий оценивал возможные убытки от блокировки портов примерно в $3 млрд. В то же время Украина пытается активнее использовать альтернативные экспортные маршруты, однако их пропускной способности недостаточно для полной компенсации потери черноморского направления.
По материалам:
Finance.ua
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