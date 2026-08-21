Ситуация в аграрном секторе из-за блокады морских портов Большой Одессы сейчас экономически хуже, чем была в марте или апреле 2022 года.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на брифинге в Киеве в четверг.
«Сейчас ситуация в секторе гораздо хуже, чем была в марте или апреле 2022 года. Тогда предыдущий, 2021 год, был самым прибыльным, пожалуй, в истории аграрного сектора Украины. Соответственно, запас прочности был наилучшим. Сейчас его нет», — констатировал он.
Еще одно отличие — готовность аграриев к осенней посевной. В начале полномасштабного вторжения необходимые для проведения посевной кампании материально-технические ресурсы были уже закуплены. Пока же блокада началась в июле, когда аграрии только готовятся к осенней посевной, при этом запасов горючего нет, а его цена высокая.
По словам Высоцкого, остаются проблемы с бронированием работников и дефицитом кадров.