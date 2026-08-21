Ситуация в агросекторе намного хуже, чем в марте или апреле 2022 года, — министр Сегодня 08:26 — Аграрный рынок

Ситуация в агросекторе намного хуже, чем в марте или апреле 2022 года, — министр

Ситуация в аграрном секторе из-за блокады морских портов Большой Одессы сейчас экономически хуже, чем была в марте или апреле 2022 года.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на брифинге в Киеве в четверг.

«Сейчас ситуация в секторе гораздо хуже, чем была в марте или апреле 2022 года. Тогда предыдущий, 2021 год, был самым прибыльным, пожалуй, в истории аграрного сектора Украины. Соответственно, запас прочности был наилучшим. Сейчас его нет», — констатировал он.

Читайте также Международные партнеры выделяют $10 млн на рукава для украинских аграриев

По словам министра, в 2022 году аграрии имели значительные переходные запасы и финансовый резерв, который давал им возможность работать, несмотря на дорогостоящую логистику.

В 2025—2026 гг. аграрии преимущественно работали с небольшой прибылью или пытаясь выживать, не имея возможности формировать запасы.

В 2022 году у аграрного сектора, по его оценке, бы около $10 млрд финансового резерва, тогда как на сегодняшний день этого запаса уже нет.

Кроме того, в 2022 году резкий рост международных цен частично компенсировал логистические проблемы, в то время как в текущем сезоне такого эффекта нет.

Читайте также Ставки на зерновозы в Украине осенью могут возрасти в 3−4 раза

Еще одно отличие — готовность аграриев к осенней посевной. В начале полномасштабного вторжения необходимые для проведения посевной кампании материально-технические ресурсы были уже закуплены. Пока же блокада началась в июле, когда аграрии только готовятся к осенней посевной, при этом запасов горючего нет, а его цена высокая.

По словам Высоцкого, остаются проблемы с бронированием работников и дефицитом кадров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.