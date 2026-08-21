0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ситуация в агросекторе намного хуже, чем в марте или апреле 2022 года, — министр

Аграрный рынок
38
Ситуация в агросекторе намного хуже, чем в марте или апреле 2022 года, — министр
Ситуация в агросекторе намного хуже, чем в марте или апреле 2022 года, — министр
Ситуация в аграрном секторе из-за блокады морских портов Большой Одессы сейчас экономически хуже, чем была в марте или апреле 2022 года.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на брифинге в Киеве в четверг.
«Сейчас ситуация в секторе гораздо хуже, чем была в марте или апреле 2022 года. Тогда предыдущий, 2021 год, был самым прибыльным, пожалуй, в истории аграрного сектора Украины. Соответственно, запас прочности был наилучшим. Сейчас его нет», — констатировал он.
Читайте также
По словам министра, в 2022 году аграрии имели значительные переходные запасы и финансовый резерв, который давал им возможность работать, несмотря на дорогостоящую логистику.
В 2025—2026 гг. аграрии преимущественно работали с небольшой прибылью или пытаясь выживать, не имея возможности формировать запасы.
В 2022 году у аграрного сектора, по его оценке, бы около $10 млрд финансового резерва, тогда как на сегодняшний день этого запаса уже нет.
Кроме того, в 2022 году резкий рост международных цен частично компенсировал логистические проблемы, в то время как в текущем сезоне такого эффекта нет.
Читайте также
Еще одно отличие — готовность аграриев к осенней посевной. В начале полномасштабного вторжения необходимые для проведения посевной кампании материально-технические ресурсы были уже закуплены. Пока же блокада началась в июле, когда аграрии только готовятся к осенней посевной, при этом запасов горючего нет, а его цена высокая.
По словам Высоцкого, остаются проблемы с бронированием работников и дефицитом кадров.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Аграрии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems