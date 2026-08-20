Международные партнеры выделяют $10 млн на рукава для украинских аграриев Сегодня 19:33 — Аграрный рынок

Международные партнеры выделяют $10 млн на рукава для украинских аграриев

Международные партнеры согласовали финансирование на покупку для украинских аграриев рукавов для хранения зерна.

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил председатель Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Александр Гайду.

По его словам, в общей сложности согласовано финансирование около $10 млн на обеспечение аграриев рукавами для хранения зерна.

«Около $700 тыс. предоставляет FAO, €1 млн — Европейский Союз, $6,5 млн — фонд The ​​Howard G. Buffett Foundation и другие доноры», — уточнил Александр Гайду.

ukragroconsult По материалам:

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