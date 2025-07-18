Темпы жатвы-2025 отстают от прошлогодних в 2,2 раза — Finance.ua

Темпы жатвы-2025 отстают от прошлогодних в 2,2 раза Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Темпы жатвы-2025 отстают от прошлогодних в 2,2 раза

По состоянию на 18 июля 2025 г. в Украине уже обмолочено 2 355,3 тыс. га и намолочено 7225,8 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур.

В частности:

Пшеницы — обмолочено 1 504,5 тыс. га, намолочено — 4 671,1 тыс. тонн;

Ячмень — обмолочено 660,6 тыс. га, намолочено — 2 181,6 тыс. тонн;

Горох — обмолочено 170,8 тыс. га намолочено — 362,9 тыс. тонн.

Среди лидеров, в частности:

Одесская — обмолочено 722,1 тыс. га, намолочено — 2 020,4 тыс. тонн;

Николаевская — обмолочено 488,7 тыс. га, намолочено — 1172,8 тыс. тонн;

Кировоградская — обмолочено 238,6 тыс. га, намолочено — 963 тыс. тонн.

Рапс собирают в четырнадцати областях. Уже собрано 614,1 тыс. тонн на площади 360,3 тыс. га.

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