Темпы жатвы-2025 отстают от прошлогодних в 2,2 раза — Finance.ua
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Темпы жатвы-2025 отстают от прошлогодних в 2,2 раза

Аграрный рынок
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Темпы жатвы-2025 отстают от прошлогодних в 2,2 раза
Темпы жатвы-2025 отстают от прошлогодних в 2,2 раза
По состоянию на 18 июля 2025 г. в Украине уже обмолочено 2 355,3 тыс. га и намолочено 7225,8 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур.
Темпы жатвы-2025 отстают от прошлогодних в 2,2 раза
В частности:
  • Пшеницы — обмолочено 1 504,5 тыс. га, намолочено — 4 671,1 тыс. тонн;
  • Ячмень — обмолочено 660,6 тыс. га, намолочено — 2 181,6 тыс. тонн;
  • Горох — обмолочено 170,8 тыс. га намолочено — 362,9 тыс. тонн.
Среди лидеров, в частности:
  • Одесская — обмолочено 722,1 тыс. га, намолочено — 2 020,4 тыс. тонн;
  • Николаевская — обмолочено 488,7 тыс. га, намолочено — 1172,8 тыс. тонн;
  • Кировоградская — обмолочено 238,6 тыс. га, намолочено — 963 тыс. тонн.
Рапс собирают в четырнадцати областях. Уже собрано 614,1 тыс. тонн на площади 360,3 тыс. га.
По материалам:
Finance.ua
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