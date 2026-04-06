Украинский агробизнес получит доступ к рынку Вьетнама
Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук провел рабочий визит во Вьетнам. Основная цель поездки — согласование условий для экспорта украинской аграрной продукции и установление прямых контактов между предпринимателями двух стран.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Фитосанитарные и ветеринарные договоренности
Стороны начали процесс согласования требований по поставкам украинских товаров. В настоящее время работа ведется по следующим направлениям:
- экспорт яблок — материалы для анализа фитосанитарного риска переданы вьетнамской стороне;
- продукция животного происхождения — продолжается согласование сертификатов на яйца и яичные продукты;
- мясной сектор — обсуждены условия открытия рынка для свинины и мяса птицы;
- биобезопасность — изучение опыта компании AVAC Vietnam по использованию вакцин против африканской чумы свиней.
Поделиться новостью
