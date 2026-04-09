Как выросла стоимость сельскохозяйственной земли в Украине в марте (инфографика)
Средняя цена сельскохозяйственной земли в Украине в марте 2026 года выросла по сравнению с февралем на 10,6% с 69,78 до 77,153 тыс. грн/га, но все еще не достигла рекордного уровня 95,768 грн/га, зафиксированного в январе 2026 года.
Об этом сообщает Зерновая биржа.
Цены на сельскохозяйственные участки существенно разнятся в зависимости от регионов.
В марте было продано почти 24 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, что стало наибольшим показателем этого года.
Выводы
Рост цен на землю свидетельствует об усилении спроса и активизации рынка, хотя пока что средняя цена остается ниже исторического рекорда, установленного в январе этого года.
Ранее Finance.ua писал, что рынок земельных участков в Украине демонстрирует неравномерное развитие. Наибольший рост цен зафиксирован в сегментах сельскохозяйственной земли и участков под застройку особенно большой площади.
В то же время, уровень предложения в этих сегментах снижается. В сегменте промысловых земель наблюдается менее стабильная ситуация: как цены, так и количество объявлений меняются разнонаправленно в зависимости от площади участков. Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX.
Заметно подорожала и земля для жилищной и общественной застройки: в этом сегменте цены по Украине стали выше почти на все участки по сравнению с прошлогодними показателями. Наибольший рост — на земле под застройку площадью 90 соток, +60% до $40,7 тыс., а также 80 соток, +38% до $45,4 тыс. На +25% возросла медианная стоимость земли под застройку площадью 1 га, до $55,4 тыс.
В пределах от 14% до 17% есть удорожание на участки площадью 10 соток ($14 тыс.), 20 соток ($13,8 тыс.), 30 соток ($14 тыс.), 40 соток ($19,2 тыс.). Неизменной осталась медианная стоимость участка под застройку площадью 60 и 70 соток ($23,5 тыс. и $30,5 тыс. соответственно).
