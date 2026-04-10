Украинский зерновой экспорт снизился почти на треть

По состоянию на 8 апреля Украина с начала 2025/26 МГ экспортировала 26,801 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 719 тыс. тонн было отгружено в текущем месяце.
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики со ссылкой на оперативные данные Государственной таможенной службы Украины, пишет agronews.ua.
При этом уточняется, что на 11 апреля прошлого года общий показатель отгрузок составил 38,823 млн тонн, в т. ч. в апреле 999 тыс. тонн.
В разрезе культур с начала текущего сезона было экспортировано:
  • пшеницы — 10,199 млн тонн (в 2024/25 МГ — 13,393 млн тонн);
  • ячменя — 1,415 млн тонн (2,242 млн тонн);
  • ржи — 0,2 тыс. тонн (10,8 тыс. тонн);
  • кукурузы — 14,807 млн. тонн (17,677 млн. тонн).
Общий экспорт украинской муки с начала сезона по состоянию на 8 апреля оценивался в 50,6 тыс. тонн (в 2024/25 МГ — 55,2 тыс. тонн), в т. ч. пшеничной — 49,3 тыс. тонн (51,3 тыс. тонн).
По материалам:
Finance.ua
