Правительство готовит дополнительную поддержку для аграриев в 20-километровой прифронтовой зоне — Соболев

Кабинет министров готовит дополнительные механизмы поддержки для агропроизводителей, работающих в прифронтовой зоне и особо опасной зоне в 20 км от линии фронта.
Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
«Агросектор обеспечивает около 17% ВВП и играет ключевую роль в устойчивости экономики, экспортном потенциале и продовольственной безопасности страны. В условиях войны отрасль испытывает постоянные риски, связанные с разрушением мощностей и уничтожением урожая. Сейчас положение вещей осложняет топливный кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке, которая совпала с с началом весенней посевной, стартовавшей практически во всех областях», — написал он в Facebook по результатам встречи с аграрным бизнесом.
Соболев подчеркнул, что властям важно держать диалог с предпринимателями для наработки совместных решений по их наиболее болезненным проблемам. В частности, на встрече обсудили вопросы орошения, бронирования работников, логистики, обеспечения топливом и аммиачными удобрениями, доступа к РЭБ и другим средствам защиты техники и людей, работающих в поле.
«Мы уже имеем ряд действенных инструментов поддержки. Чтобы облегчить сельхозпроизводителям восстановление после прилетов, у нас работают соответствующие гранты. Аграрии, чьи мощности получили разрушения или повреждения, могут получить до 16 млн грн: 80% компенсирует государство, 20% - предприниматель», — уточнил министр.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
