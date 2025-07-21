Мировой рынок пшеницы: в каких условиях придется торговать Украине — Finance.ua
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Мировой рынок пшеницы: в каких условиях придется торговать Украине

Аграрный рынок
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Мировой рынок пшеницы: в каких условиях придется торговать Украине
Мировой рынок пшеницы: в каких условиях придется торговать Украине
Новый зерновой сезон 2025/26 отмечается очень медленным стартом.
Об этом рассказала директор департамента исследования рынков «УкрАгроКонсалт» Елизавета Малышко.
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Уборка ранних зерновых началась во всех странах региона, но зерно поступает на рынок мизерными объемами по нескольким причинам:
  • сбор начался позже, чем в прошлом году, из-за прохладного мая и июня;
  • урожайность первых обмолотов сравнительно низкая. В частности, с первых полей получили 2,51 т/га пшеницы (в прошлом году — 3,12 т/га на той же площади);
  • первая пшеница обладает высоким качеством, поэтому фермеры не спешат продавать ее по текущим ценам, ожидая дальнейшего роста стоимости.
«В краткосрочной перспективе рост цен вполне возможен — это уже наблюдается на примере ячменя: который поступает на рынок медленно и уже вызвал рост внутренних цен. Однако в более долгой перспективе для пшеницы действуют фундаментальные факторы, сдерживающие рост цен», — отмечает эксперт.
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Так, в мире в целом ожидается рост производства пшеницы на 1% г/г. Однако и в регионе предложение будет расти. В частности, ЕС ожидает собрать на 14−15% больше пшеницы, чем в прошлом году. Причем не только экспортно-ориентированные Франция (+27%) и Германия (+17%), но и главный покупатель украинской пшеницы — Испания (+20%). По некоторым оценкам, это будет лучший урожай за 20 лет.
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«В россии первые обмолоты показывают более низкую урожайность, чем в прошлом году, но речь идет о пострадавшем от засухи юге. Далее урожайность будет расти, ведь в других регионах погодные условия были благоприятными. Текущая оценка урожая — 82−85 млн тонн (против 82,4 млн тонн в 2024 г.), но на рынке появляются мнения, что россия может включить в статистику оккупированные территории, что прибавит еще около 4 млн тонн. Уже есть сообщения об официальных оценках на уровне до 90 млн тонн», — отметила Малышко.
И добавила, что экспортная политика россии в этом году выглядит более мягкой: рекомендованная экспортная цена повышена, а пошлина впервые снижена до нуля.
По материалам:
AgroPortal.ua
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