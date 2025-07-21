Мировой рынок пшеницы: в каких условиях придется торговать Украине — Finance.ua

Мировой рынок пшеницы: в каких условиях придется торговать Украине Сегодня 19:00 — Аграрный рынок

Мировой рынок пшеницы: в каких условиях придется торговать Украине

Новый зерновой сезон 2025/26 отмечается очень медленным стартом.

Об этом рассказала директор департамента исследования рынков «УкрАгроКонсалт» Елизавета Малышко.

Уборка ранних зерновых началась во всех странах региона, но зерно поступает на рынок мизерными объемами по нескольким причинам:

сбор начался позже, чем в прошлом году, из-за прохладного мая и июня;

урожайность первых обмолотов сравнительно низкая. В частности, с первых полей получили 2,51 т/га пшеницы (в прошлом году — 3,12 т/га на той же площади);

первая пшеница обладает высоким качеством, поэтому фермеры не спешат продавать ее по текущим ценам, ожидая дальнейшего роста стоимости.

«В краткосрочной перспективе рост цен вполне возможен — это уже наблюдается на примере ячменя: который поступает на рынок медленно и уже вызвал рост внутренних цен. Однако в более долгой перспективе для пшеницы действуют фундаментальные факторы, сдерживающие рост цен», — отмечает эксперт.

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Так, в мире в целом ожидается рост производства пшеницы на 1% г/г. Однако и в регионе предложение будет расти. В частности, ЕС ожидает собрать на 14−15% больше пшеницы, чем в прошлом году. Причем не только экспортно-ориентированные Франция (+27%) и Германия (+17%), но и главный покупатель украинской пшеницы — Испания (+20%). По некоторым оценкам, это будет лучший урожай за 20 лет.

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«В россии первые обмолоты показывают более низкую урожайность, чем в прошлом году, но речь идет о пострадавшем от засухи юге. Далее урожайность будет расти, ведь в других регионах погодные условия были благоприятными. Текущая оценка урожая — 82−85 млн тонн (против 82,4 млн тонн в 2024 г.), но на рынке появляются мнения, что россия может включить в статистику оккупированные территории, что прибавит еще около 4 млн тонн. Уже есть сообщения об официальных оценках на уровне до 90 млн тонн», — отметила Малышко.

И добавила, что экспортная политика россии в этом году выглядит более мягкой: рекомендованная экспортная цена повышена, а пошлина впервые снижена до нуля.

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