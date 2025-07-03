Цена на аренду земли в Украине выросла на 36% после запуска Земельного банка — Finance.ua
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Цена на аренду земли в Украине выросла на 36% после запуска Земельного банка

Аграрный рынок
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Цена на аренду земли в Украине выросла на 36% после запуска Земельного банка
Цена на аренду земли в Украине выросла на 36% после запуска Земельного банка
Средняя стоимость субаренды сельскохозяйственной земли в Украине с начала 2025 года выросла на 36% по сравнению с 2024-м — до 72,2 тыс. грн за гектар.
Об этом сообщил генеральный директор «Земельного банка» Ярослав Ярославский.
Самые высокие средние цены зафиксированы в следующих регионах:
  • Ивано-Франковская — 47 559 грн/га;
  • Полтавская — 40 583 грн/га;
  • Черкасская — 39 467 грн/га;
  • Винницкая — 39 268 грн/га;
  • Кировоградская — 29 410 грн/га.
Самые низкие средние цены:
  • Закарпатская — 3 251 грн/га;
  • Одесская — 7 708 грн/га;
  • Николаевская — 7 588 грн/га.
Для сравнения, в 2024 году средняя стоимость гектара составила 53 000 грн.

Что повлияло на рост рынка земли?

Главный фактор — запуск земельного банка, который активизировал рынок субаренды государственных земель. В сентябре 2024 года запустили Земельный банк, который аккумулирует государственные земли для последующей субаренды через Prozorro.Продажи.
Основная цель банка — сделать использование госземель прозрачным и эффективным, а также стабилизировать ценообразование.
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По словам Ярославского, в пользование передано около 40 тыс. га государственных земель, а активность на частном рынке из-за этого выросла, что и отразилось в ценах.
Напомним, в мае 2025 года самый большой земельный участок «Земельного банка» был передан в пользование на 14 лет.
По материалам:
Ain.Ua
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