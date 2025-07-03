Цена на аренду земли в Украине выросла на 36% после запуска Земельного банка — Finance.ua

Цена на аренду земли в Украине выросла на 36% после запуска Земельного банка Сегодня 21:03 — Аграрный рынок

Цена на аренду земли в Украине выросла на 36% после запуска Земельного банка

Средняя стоимость субаренды сельскохозяйственной земли в Украине с начала 2025 года выросла на 36% по сравнению с 2024-м — до 72,2 тыс. грн за гектар.

Об этом сообщил генеральный директор «Земельного банка» Ярослав Ярославский.

Самые высокие средние цены зафиксированы в следующих регионах:

Ивано-Франковская — 47 559 грн/га;

Полтавская — 40 583 грн/га;

Черкасская — 39 467 грн/га;

Винницкая — 39 268 грн/га;

Кировоградская — 29 410 грн/га.

Самые низкие средние цены:

Закарпатская — 3 251 грн/га;

Одесская — 7 708 грн/га;

Николаевская — 7 588 грн/га.

Для сравнения, в 2024 году средняя стоимость гектара составила 53 000 грн.

Что повлияло на рост рынка земли?

Главный фактор — запуск земельного банка, который активизировал рынок субаренды государственных земель. В сентябре 2024 года запустили Земельный банк, который аккумулирует государственные земли для последующей субаренды через Prozorro.Продажи.

Основная цель банка — сделать использование госземель прозрачным и эффективным, а также стабилизировать ценообразование.

По словам Ярославского, в пользование передано около 40 тыс. га государственных земель, а активность на частном рынке из-за этого выросла, что и отразилось в ценах.

Напомним, в мае 2025 года самый большой земельный участок «Земельного банка» был передан в пользование на 14 лет.

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