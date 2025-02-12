Украинцы в 1,5 раза чаще покупают землю, чем жилье — Finance.ua

Украинцы в 1,5 раза чаще покупают землю, чем жилье Сегодня 11:05

Украинцы в 1,5 раза чаще покупают землю, чем жилье

452 тыс. договоров купли-продажи недвижимости провели нотариусы в прошлом году. Это на 12% больше, чем в 2023 году, однако все еще на 28% меньше, чем до полномасштабного.

Об этом сообщает Опендатабот.

60% всех договоров заключено по земельным участкам. Это в 1,5 раза больше, чем бумаг по квартирам или домам: 273 тыс. против 178 тыс. сделок.

Купля-продажа земельных участков за год выросла на 18%: до 273 тысяч сделок. Пока таких соглашений заключается на 11% меньше, чем в 2021 году. Для сравнения, тогда нотариусы свидетельствовали о 306 тыс. подобных договоров.

Впрочем, вкладываться в жилье украинцы не спешат: за год таких сделок стало больше всего на 3%. Пока показатель купли-продажи квартир и домов остается в 1,8 раза ниже, чем до полномасштабного вторжения.

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В то же время украинцы стали чаще брать ипотеки — за год таких соглашений стало больше на 14%. Это около 13 тыс. объектов. Преимущественно возобновление спроса на квартиру под выплату произошло за счет государственной программы «єОселя»: 70% или 8,5 тысячи ипотек на жилье в прошлом году оформили именно через «єОселя».

Справка Finance.ua:

Спрос на покупку жилья в январе-октябре 2024 года снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные опроса маркетплейса OLX.

На вопрос о планах относительно собственной недвижимости 73% респондентов ответили, что ничего не планируют делать в 2025 году со своими квадратными метрами. В то же время 15% признали, что хотят продать жилье, и еще 12% - сдавать в аренду.

и еще 12% - сдавать в аренду. 64% опрошенных отметили, что не планируют покупать недвижимость в этом году. 24% только думают о приобретении в перспективе следующих пяти лет. И только 12% планируют покупать имущество.

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