Какие документы нужны для продажи квартиры в 2025 году — Finance.ua

Какие документы нужны для продажи квартиры в 2025 году Сегодня 19:05 — Недвижимость

Какие документы нужны для продажи квартиры в 2025 году

Если вы решили реализовать квартиру, важно заранее приготовить все нужные документы. Их отсутствие может задержать сделку или даже сделать ее невозможной.

Рассказываем, какие документы необходимы для продажи жилья на вторичном рынке. Но перед началом процедуры продажи проверьте, нет ли юридических препятствий, и только после этого собирайте документы.

Основные документы для заключения договоров купли-продажи квартиры — это паспорт и идентификационный код.

Продавец должен предоставить:

оригинал и копию паспорта;

идентификационный код (если в паспорте старого образца его нет).

Если продавец — гражданин другой страны, нужен нотариально заверенный перевод паспорта на украинский язык.

Документы, подтверждающие право собственности

В этот список входят:

договор купли-продажи;

свидетельство о праве собственности или наследстве;

договор дарения, пожизненного содержания или обмена;

решение суда, подтверждающее право собственности.

Документ должен быть действующим и зарегистрированным в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Если право собственности было зарегистрировано до 2013 года, необходима справка из БТИ.

Технический паспорт на квартиру

В техническом паспорте указаны:

адрес объекта;

общая площадь и планировка;

информация о возможных перепланировках.

Технический паспорт можно получить в БТИ или у сертифицированных частных организаций.

Справка о зарегистрированных лицах

Эта справка подтверждает, что в квартире никто не прописан. Эту справку можно получить в ЦПАУ или у нотариуса. Желательно предоставить документ об отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

Выписка из Государственного реестра прав

Этот документ можно заказать онлайн. В подъемнике указаны:

владелец и совладельцы недвижимости;

дата и основание получения права собственности;

информация о возможных обременениях или ипотеках.

Отчет об оценке квартиры

Справку можно получить онлайн в Фонде госимущества. Если результат автоматической оценки не устраивает, можно обратиться к профессиональному оценщику.

Дополнительные документы в зависимости от ситуации

Если у квартиры несколько совладельцев, они должны предоставить:

копии паспортов и коды;

нотариальный отказ от преимущественного права на покупку, если продается доля.

Несовершеннолетние владельцы

Дополнительно требуется:

свидетельство о рождении ребенка;

разрешение органа опеки и попечительства.

Детей, не являющихся владельцами, но зарегистрированных в квартире, нужно выписать.

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Ограниченно дееспособные или недееспособные владельцы

В таком случае понадобятся:

решение суда об ограничении дееспособности;

решение о назначении опекуна;

разрешение органа опеки.

Квартира, приобретенная в браке

Для продажи такой недвижимости нужно нотариальное согласие мужа или жены. Если пара разведена, предоставляется решение суда о разделе имущества.

Ипотечная квартира

Продажа такой квартиры возможна с согласия банка. Покупатель может сначала погасить ипотеку, а затем оформить сделку.

Приватизированная квартира

В этом случае все совладельцы должны дать согласие на продажу или письменный отказ от покупки доли. Если совладелец отсутствует, он может оформить доверенность.

Важные моменты

Квартиру не удастся продать, если:

она находится под арестом;

не приватизированная;

отсутствует важный совладелец без оформленной доверенности;

есть другие правовые ограничения.

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