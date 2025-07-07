ЕС увеличил квоты на импорт сельхозпродукции из Украины — Finance.ua

ЕС увеличил квоты на импорт сельхозпродукции из Украины Сегодня 06:15 — Аграрный рынок

Европейский Союз увеличил импортные квоты на импорт продукции сельского хозяйства из Украины в рамках пересмотренного соглашения о свободной торговле.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, ЕС увеличил импортную квоту на украинскую пшеницу с 1 млн. тонн до 1,3 млн. тонн. Этот объем Украина может экспортировать без пошлин.

В рамках соглашения ЕС также увеличил импортную квоту на украинский сахар с 20 тысяч тонн до 100 тысяч тонн и импортную квоту на ячмень с 350 тысяч до 450 тысяч тонн.

Импортная квота на мясо птицы также была увеличена с 90 тысяч до 120 тысяч тонн.

ЕС временно отменил пошлины и квоты на сельскохозяйственную продукцию Украины в июне 2022 года после полномасштабного вторжения россии и угрозы ее традиционным черноморским судоходным путям, возникшей вследствие этого.

ЕС и Украина достигли первоначального торгового соглашения в конце июня. Пересмотренное соглашение охватывает 40 товаров и должно быть принято квалифицированным большинством государств-членов.

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