ЕС увеличил квоты на импорт сельхозпродукции из Украины — Finance.ua
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ЕС увеличил квоты на импорт сельхозпродукции из Украины

Аграрный рынок
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Европейский Союз увеличил импортные квоты на импорт продукции сельского хозяйства из Украины в рамках пересмотренного соглашения о свободной торговле.
Об этом сообщает Reuters.
В частности, ЕС увеличил импортную квоту на украинскую пшеницу с 1 млн. тонн до 1,3 млн. тонн. Этот объем Украина может экспортировать без пошлин.
В рамках соглашения ЕС также увеличил импортную квоту на украинский сахар с 20 тысяч тонн до 100 тысяч тонн и импортную квоту на ячмень с 350 тысяч до 450 тысяч тонн.
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Импортная квота на мясо птицы также была увеличена с 90 тысяч до 120 тысяч тонн.
ЕС временно отменил пошлины и квоты на сельскохозяйственную продукцию Украины в июне 2022 года после полномасштабного вторжения россии и угрозы ее традиционным черноморским судоходным путям, возникшей вследствие этого.
ЕС и Украина достигли первоначального торгового соглашения в конце июня. Пересмотренное соглашение охватывает 40 товаров и должно быть принято квалифицированным большинством государств-членов.
По материалам:
РБК-Україна
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