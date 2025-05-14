ЕС намерен ввести повышенные пошлины на украинский импорт, — FT — Finance.ua
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ЕС намерен ввести повышенные пошлины на украинский импорт, — FT

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ЕС намерен ввести повышенные пошлины на украинский импорт, — FT
ЕС намерен ввести повышенные пошлины на украинский импорт, — FT
Евросоюз готовится применить гораздо более высокие пошлины на украинский импорт. Это решение ударит по экономике Киева в решающий момент борьбы с российской агрессией.
Издание Financial Times пишет, что, по словам дипломатов, решение о резком прекращении действия специальных торговых соглашений, позволявших большинству украинских товаров беспошлинно ввозиться в ЕС, было принято после того, как Польша выступила с инициативой защитить фермеров блока.
У ЕС уже есть соглашение о свободной торговле с Украиной, но после вторжения москвы в 2022 году блок пошел дальше и временно приостановил действие остальных пошлин. Срок действия этих мер истекает 6 июня, и ЕС планирует заменить их «переходными мерами», пока обе стороны работают над торговым соглашением.
Однако, по словам дипломатов, это переходное предложение резко сократит беспошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию — спасательный круг для фермеров и бюджета Украины.
«Комиссия также рассматривает возможные переходные меры в случае, если переговоры не будут завершены и применены до 6 июня», — отметил представитель Еврокомиссии.
В свою очередь глава торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге отметил:
Это действительно плохой сигнал для Украины. Поиск решения займет, по меньшей мере, до октября.
По оценкам правительства Украины, возврат к довоенным условиям торговли сократит доходы страны примерно на 3,5 млрд евро в год.
По материалам:
УНІАН
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