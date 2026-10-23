День финансов: налоги на посылки до 150 евро, акциз на электроэнергию, получение статуса УБД

Пятница, 23 октября. О налогообложении посылок до 150 евро, доходов с OLX и переводов родственникам.

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НДС на посылки до 150 евро и отчетность онлайн-платформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы , предусматривающие отмену налоговых льгот для международных посылок стоимостью до 150 евро и автоматический обмен информацией о доходах пользователей цифровых платформ с налоговой службой. Принятие этих законов является структурным маяком новой программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда.

В бюджете на следующий год заложена потребность в невоенном финансировании на $52,5 млрд, из которых $20 млрд уже найдены. В МВФ заявляют , что средства удастся получить, если украинская сторона продолжит выполнять взятые на себя обязательства.

Переводы из-за границы

Объемы частных денежных переводов из-за границы в Украину и расходы украинцев в других странах продолжают уменьшаться . В 2025 году граждане получили из-за рубежа $7,824 млрд, на 16,9% меньше, чем годом ранее.

💳 Кажется, что перевод на карту — это просто перевод. При этом государству важно, что «стоит за вашим переводом. Именно от этого зависит, нужно ли облагать налогом ваши действия, требовать от вас декларацию и т. д. В новой статье мы рассмотрим непосредственные ситуации, когда банк или налоговая могут заинтересоваться вашими переводами:

Получение статуса УБД

Кабинет Министров принял изменения в правительственные постановления, которые должны устранить бюрократические препятствия для военнослужащих, которые ранее получили статус участника боевых действий, а после начала полномасштабного вторжения россии снова встали на защиту Украины.

Ранее из-за юридических коллизий и отсутствия четкого механизма такие защитники сталкивались с бюрократическими препятствиями и не могли оформить статус УБД за участие в боевых действиях. Принятые изменения окончательно устраняют эти барьеры.

Банки будут выводить с рынка по-новому

С 3 января 2027 года в Украине изменится процедура вывода неплатежеспособных банков с рынка. Расширение инструментов урегулирования должно создать условия для увеличения количества сделок по передаче активов и обязательств другим банкам вместо ликвидации учреждений.

Возможное возобновление работы «Северного потока»

США рассматривают возможность возобновления поставок российского газа в Европу и работы газопровода «Северный поток» как экономический стимул для Москвы в рамках потенциального мирного урегулирования войны против Украины. россия должна бы получить коммерческие соглашения с американскими компаниями, ослабление санкций и нормализацию политических отношений. Украине предлагают инвестиционный пакет и членство в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО.

Мораторий на налоговые долги государственных шахт

Кабинет Министров одобрил законопроект о временной отсрочке взыскания налоговой задолженности государственных угле- и уранодобывающих предприятий. Изменения в Налоговый кодекс должны обеспечить стабильную работу предприятий в условиях военного положения и сохранить более 10 тысяч рабочих мест в добывающей отрасли.

Акциз на электроэнергию

Кабмин также одобрил законопроект, предусматривающий приближение правил налогообложения электроэнергии к стандартам Европейского Союза. Документ меняет порядок начисления НДС и акцизного налога, а также способствует объединению украинского и европейского рынков электроэнергии.

«Пакета школьника»

В Украине продолжается реализация государственной программы «Пакет школьника» — единовременного пособия в размере 5000 грн для семей, дети которых в этом году зачислены на обучение в первый класс. Прием документов продлится до 1 ноября 2026 года включительно.

Платежки за газ

Владельцы домов и квартир часто удивляются, получая счета за доставку газа даже в те месяцы, когда практически не воспользовались голубым топливом. Такая практика связана не с объемами потребления, а с оплатой услуги по распределению газа. Плата за доставку начисляется за содержание и обслуживание газораспределительной инфраструктуры, обеспечивающей доступ потребителей к сети.

Рынок недвижимости

Как свидетельствуют данные ЛУН, осенью 2026 года больше всего на вторичном рынке в Киеве подешевели двухкомнатные квартиры: за шесть месяцев их стоимость уменьшилась на 12,5% со $112 тыс. до $98 тыс. Цены на трехкомнатные квартиры упали на 8,75%, до $166,3 до $166 тыс. тыс.