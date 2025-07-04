Рынок земли растет: инвестируйте выгодно с InvestMarket — Finance.ua

Рынок земли растет: инвестируйте выгодно с InvestMarket
Рынок земли работает уже 4 года и показывает стабильный рост даже во время войны. Земля подорожала в 1,5 раза с 2021 года и, по прогнозам, будет расти в дальнейшем. Рассказываем, почему это перспективная инвестиционная возможность и как инвестировать без посредников.
Как росли цены на землю
После снятия моратория на землю в 2021 году приобрести его могли только физические лица. Но с начала 2024 г. доступ к рынку получил бизнес, и это серьезно разогрело спрос — за год цены выросли почти вдвое.
По данным Опендатабота, в мае 2025 года средняя стоимость гектара достигла 59 307 грн. В долларах за три года рост составляет 25−30%. Самая дорогая земля — в центральных областях: Киевской, Черкасской, Винницкой. Здесь самые лучшие почвы и относительно безопасно.
Аналитики уверены: несмотря на войну, земля продолжит дорожать на 15−20% ежегодно. Это делает его одним из самых перспективных активов для украинских инвесторов.
Сколько реально можно заработать
Самая распространенная стратегия — купить землю и сдать в аренду. Арендная плата дает 5−8% годовых, и это полностью пассивный доход, не требующий вашего времени и управленческих решений.
Плюс вы зарабатываете на росте стоимости земли как актива. Если цены растут на 15−20% ежегодно, то общая доходность может достигать 20% годовых. По необходимости участок всегда можно выгодно продать.
Почему земля — стабильный и безопасный актив.
Земля — это реальный актив, который не может исчезнуть или обанкротиться. В отличие от акций или криптовалют, здесь нет риска внезапного обвала цены. Даже в сложные времена земля сохраняет стоимость.
Главные преимущества инвестирования в землю:
- стабильный пассивный доход без вашего участия;
- рост стоимости актива в долгосрочной перспективе;
- защита от инфляции;
- минимальные усилия по управлению.
Инвестируйте напрямую из InvestMarket
Если вы планируете инвестировать в землю, ищите выгодные предложения на платформе InvestMarket от Минфин и инвестируйте без посредников и лишних комиссий. На данный момент на InvestMarket есть предложения от таких компаний:
✔️ Zeminvest — приобретение земельных участков с пороговой суммой от 200 000 грн. Компания помогает покупать и управлять земельными активами с полным юридическим сопровождением. Ожидаемая доходность — до 20% годовых.
✔️ Грунтовно — приобретение земельных сертификатов номинальной стоимостью 1000 грн, что дает инвестору право на долю в крупных земельных массивах. Доходы от аренды распределяются между всеми владельцами сертификатов в виде дивидендов. Это доступный вариант для начинающих инвесторов.
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