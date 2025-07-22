В Польше требуют разблокировать возможность импорта рапса из Украины — Finance.ua

В Польше требуют разблокировать возможность импорта рапса из Украины Сегодня 13:29 — Аграрный рынок

Польские производители требуют разблокирования импорта рапса из Украины. Они оценивают, что дефицит сырья в сезоне 2025/2026 годов достигнет не менее 0,5 миллиона тонн, что окажет негативное влияние на отечественные перерабатывающие заводы.

Министерство развития сообщило Польскому пресс-агентству (PAP), что пока что откладывает какие-либо решения.

Об этом сообщает Bankier.pl.

Польская ассоциация производителей масла (PSPO), представляющая 95% жировых комбинатов Польши, обратилась к премьер-министру Дональду Туску с просьбой вмешаться во внесение изменений в постановление Министерства развития и технологий от 15 сентября 2023 года, запрещающее импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Причиной, по ее словам, стал прогнозируемый дефицит рапса на польском рынке. По данным PSPO, ожидается, что этот дефицит составит не менее 0,5 миллиона тонн в сезоне 2025/2026.

Ассоциация отметила, что ситуация отечественной масличной промышленности уже «чрезвычайно сложная». В подходящем к концу сезоне 2024/2025 она уже сталкивается с дефицитом сырья, учитывая перерабатывающие мощности масличных заводов, которые превышают 4 миллиона тонн рапса в год.

Генеральный директор PSPO Адам Стемпень отметил, что постановление 2023 года запретило импорт рапса из Украины, но не запретило импорт масла, что вредит польским перерабатывающим заводам.

«Для польских компаний текущая ситуация означает утрату конкурентоспособности не только на европейском рынке, но и на внутреннем. В ситуации, когда предприятия из других стран-членов ЕС могут удовлетворить свои потребности в сырье и увеличить собственную переработку (…), существует риск того, что часть рапсового масла и белковых кормов, поставляемых отечественной промышленностью, будет поставляться в Польшу извне», — заявил глава PSPO.

Директор PSPO подчеркнул, что прибыльность бизнеса определяется логистическими затратами на сырье, влияющими на маржу перерабатывающей промышленности.

«Поэтому мы требуем, чтобы импорт рапса из Украины был разрешен путем исключения его из регламента. Если возникнут какие-либо риски, связанные с потенциальным избытком, могут быть введены количественные ограничения на импорт, чтобы решить проблему дефицита сырья на внутреннем рынке», — сказал Стемпень.

PSPO в письме заверила премьер-министра, что отмена запрета на импорт рапса из Украины «не представляет риска для польских фермеров, поскольку весь отечественный урожай будет закуплен польской промышленностью по общеевропейской цене на основе биржевых котировок MATIF».

По словам Стемпеня, ситуация 2022 года, когда импорт зерна, в частности рапса, из Украины в Польшу был очень высоким из-за блокады россией портов Черного моря, была чрезвычайной и не повторится. «В 2022 году импорт рапса достиг рекордных уровней, составив примерно 660 тысяч тонн. Это привело к временному профициту, который длился несколько месяцев, и практически весь этот профицит был экспортирован из Польши в 2023 году», — добавили в ассоциации.

«В Румынии уже создана мощная транспортная инфраструктура — порт Констанца, который является альтернативой украинским портам. Наземный путь (для транспортировки зерна. — Pед.) из Украины в Польшу больше не является жизнеспособным вариантом ни для Украины, ни для Западной Европы», — отметил Стемпень.

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