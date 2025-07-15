В Украине изготовили современный зерновоз (фото) — Finance.ua

В Украине изготовили современный зерновоз (фото)
На производственных мощностях Кременчугского завода коммунальной техники Альфатекс завершено изготовление современного зерновоза DAYUN CGC1331 с колесной формулой 6×4.
Об этом сообщили на официальной странице компании.
Новинка сочетает высокую грузоподъемность, надежность в ежедневной эксплуатации и образцовый уровень комфорта водителя — все, что нужно современному аграрному бизнесу.
Надежность и функциональность в деталях. Новый зерновоз рассчитан на перевозку 21 тонны груза, а объем кузова составляет 21 куб. м. Общая полная масса автомобиля — 33 тонны, при этом снаряженная масса составляет 12,38 тонны. Колесная база — 3800+1350 миллиметров — обеспечивает устойчивость и маневренность на любых дорогах. Кузов имеет трехстороннюю систему разгрузки, что позволяет эффективно осуществлять выгрузку в любых условиях. Толщина дна кузова составляет 3 миллиметра, а борта имеют толщину 2 миллиметра.
На заднем борту установлена откидная смотровая площадка, что облегчает контроль за загрузкой. В комплектацию также входит тент для защиты зерна от атмосферных влияний. Подъем кузова обеспечивает гидроцилиндр HYVA — надежное решение для интенсивной эксплуатации.
Мощность и техническое совершенство
Автомобиль оснащен дизельным двигателем Weichai WP8, который развивает мощность 333 лошадиные силы. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро-5 и создан по лицензии Steyr. Трансмиссию обеспечивает 10-ступенчатая механическая коробка передач Fast Gear. Шины типа 315/80R22 имеют бескамерную конструкцию и марку Advance. Алюминиевый топливный бак объемом 400 литров позволяет преодолевать большие расстояния без необходимости частых дозаправок. Дополнительный отбор мощности (КОМ), размещенный на двигателе, позволяет подключать разное навесное оборудование.
Поделиться новостью